3 miligram ve sonrası ise... Kafein ne zaman riskli olur? Aman dikkat...
Kafein ne zaman riskli olur sorusunun cevabı her daim tartışılır...
Kafein ne zaman riskli olur sorusunun cevabı her daim tartışılır...
Uzmanlar, yüksek dozda kafein tüketiminin sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturabileceğini açıkladı.
Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü'nden (BfR) Biyolog Dr. Anke Ehlers, kafein tüketimine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ehlers, orta miktarda kafein alımının uyarıcı ve olumlu etkiler sağlayabileceğini, ancak yüksek dozlarda alımın terleme, kaygı, kalp ritmi bozukluklarına sebep olabileceğini belirtti.
Ehlers, "Kafein hamilelikte fetüs gelişimini olumsuz etkileyebilir. Özellikle gıda takviyelerinden alınan yüksek doz kafein ölümcül olabilir" dedi.
Sağlıklı yetişkinler için 200 miligrama kadar tek bir kafein dozu -yaklaşık iki fincan kahve veya dört fincan çaya eş değer- güvenli kabul ediliyor.
Ancak bireysel duyarlılık farklılık gösterebiliyor.
Örneğin, düzenli tüketicilerde zamanla tolerans gelişebiliyor. Çocuklar ve ergenlerde güvenli kafein miktarı vücut ağırlığına bağlı olarak belirleniyor. Buna göre, bir çocuğun vücut ağırlığının her kilogramı için günlük 3 miligram kafein alınması öneriliyor.
