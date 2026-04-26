3 miligram ve sonrası ise... Kafein ne zaman riskli olur? Aman dikkat...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

3 miligram ve sonrası ise... Kafein ne zaman riskli olur? Aman dikkat...

Kafein ne zaman riskli olur sorusunun cevabı her daim tartışılır...

Foto - 3 miligram ve sonrası ise... Kafein ne zaman riskli olur? Aman dikkat...

Uzmanlar, yüksek dozda kafein tüketiminin sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturabileceğini açıkladı.

Foto - 3 miligram ve sonrası ise... Kafein ne zaman riskli olur? Aman dikkat...

Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü'nden (BfR) Biyolog Dr. Anke Ehlers, kafein tüketimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Foto - 3 miligram ve sonrası ise... Kafein ne zaman riskli olur? Aman dikkat...

Ehlers, orta miktarda kafein alımının uyarıcı ve olumlu etkiler sağlayabileceğini, ancak yüksek dozlarda alımın terleme, kaygı, kalp ritmi bozukluklarına sebep olabileceğini belirtti.

Foto - 3 miligram ve sonrası ise... Kafein ne zaman riskli olur? Aman dikkat...

Ehlers, "Kafein hamilelikte fetüs gelişimini olumsuz etkileyebilir. Özellikle gıda takviyelerinden alınan yüksek doz kafein ölümcül olabilir" dedi.

Foto - 3 miligram ve sonrası ise... Kafein ne zaman riskli olur? Aman dikkat...

Sağlıklı yetişkinler için 200 miligrama kadar tek bir kafein dozu -yaklaşık iki fincan kahve veya dört fincan çaya eş değer- güvenli kabul ediliyor.

Foto - 3 miligram ve sonrası ise... Kafein ne zaman riskli olur? Aman dikkat...

Ancak bireysel duyarlılık farklılık gösterebiliyor.

Foto - 3 miligram ve sonrası ise... Kafein ne zaman riskli olur? Aman dikkat...

Örneğin, düzenli tüketicilerde zamanla tolerans gelişebiliyor. Çocuklar ve ergenlerde güvenli kafein miktarı vücut ağırlığına bağlı olarak belirleniyor. Buna göre, bir çocuğun vücut ağırlığının her kilogramı için günlük 3 miligram kafein alınması öneriliyor.

ASELSAN'dan müthiş icat!
Gündem

ASELSAN'dan müthiş icat!

Mini ve mikro insansız hava araçlarının modern savaşın en kritik tehditlerinden biri haline geldiği dönemde, Türkiye'nin gururu ASELSAN'ın g..
Necip Fazıl, Sadık Albayrak ve arkadaşlarına yemek ısmarlayabilmek için...
Gündem

Necip Fazıl, Sadık Albayrak ve arkadaşlarına yemek ısmarlayabilmek için...

Kırmızı Masa’ya konuk olan gazeteci yazar Sadık Albayrak, fikirleriyle imanlı nesillerin yolunu aydınlatan Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile i..
Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı
Gündem

Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni şehir hastanelerinin adresini açıkladı.
Havada sıcak saatler! Uçağa ateş açıldı
Dünya

Havada sıcak saatler! Uçağa ateş açıldı

Birleşmiş Milletler misyonu kapsamında görev yapan askeri nakliye uçağı iniş öncesi hedef alındı, kurşun izleri uçuş sonrası fark edildi. ..
Teröristten orduya yeni savaş talimatı
Dünya

Teröristten orduya yeni savaş talimatı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, orduya, Lübnan topraklarındaki Hizbullah hedeflerine güçlü saldırı talimatı verdi. ..
Araçların geçişi sırasında bombayı patlattılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Araçların geçişi sırasında bombayı patlattılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneybatısında araç trafiğinin yoğun olduğu sırada meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere 14 k..
