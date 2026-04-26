En pratik aletlerden biri... Mikrodalgada asla ısıtmamanız gereken 7 gıda!

Mutfakta zaman kazandıran en pratik aletlerden biri olan mikrodalga fırınlarla ilgili önemli bir detay daha ortaya çıktı.

Mutfakta zaman kazandıran en pratik aletlerden biri olan mikrodalga fırınlar, her ne kadar hayatı kolaylaştırsa da bazı yiyecekler için ciddi riskler barındırıyor. Uzmanlar, bazı gıdaların mikrodalgada ısıtılması ya da pişirilmesinin besin değerini düşürmekle kalmayıp sağlık açısından zararlı sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. İşte mikrodalgaya asla koymamanız gereken 7 gıda…

1. KEREVİZ Mikrodalgada ısıtılan kereviz, içerdiği nitratların toksik nitrozaminlere dönüşmesine neden olabilir. Bu maddeler kanserojen etki gösterebilir.

2. YUMURTA Kabuklu yumurtalar mikrodalgada patlama riski taşır. Ayrıca bu yöntemle pişirilen yumurtaların toksik hale gelebileceği ve tadının bozulduğu belirtiliyor.

3. ISPANAK Topraktan aldığı nitratları barındıran ıspanak, mikrodalgada ısıtıldığında zararlı bileşiklere dönüşebilir. Bu da sağlık açısından risk oluşturur.

4. MANTAR Mantarlar mikrodalgada ısıtıldığında protein yapısı bozulur. Bu durum şişkinlik ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

5. PATATES Pişirildikten sonra oda sıcaklığında bekletilen patateslerde bakteri oluşabilir. Mikrodalgada yeniden ısıtmak bu bakterileri yok etmeyebilir ve zehirlenme riski doğurur.

6. TAVUK Mikrodalga, tavuğun her noktasını eşit şekilde pişirmez. Bu da zararlı bakterilerin hayatta kalmasına neden olabilir.

7. PANCAR Mikrodalgada ısıtılan pancar, zararlı nitrit maddeleri açığa çıkarabilir. Bu da sağlık açısından tehlike oluşturur.

