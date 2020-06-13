Yunanistan, 15 Haziran’dan itibaren 29 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Korona virüs salgını nedeni ile ekonomisi darbe yiyen Yunanistan’da dış turizm yeniden başlıyor. Yunanistan, 15 Haziran’dan itibaren 29 ülkeden turist kabul edecek. Başbakan Kyriakos Miçotakis, yaptığı açıklamada ülkeye gelen turistlerin sağlığının ve güvenliğinin ilk öncelikleri olduğunu aktardı. Başbakan, havaalanlarından otellere kadar her anlamda hazır olduklarını vurguladı. Miçotakis, uluslararası uçuşların 15 Haziran’dan itibaren ana havalimanları öncelikli olacak şekilde başlayacağını ifade ederken, kademeli olarak tüm havalimanlarında uluslararası uçuşların başlatılacağını aktardı. Başbakan, sağlık çalışanlarının yaz boyunca tam mesai yapacaklarını ifade ederken, gerekli durumlarda kriz masaları oluşturulacağını açıkladı. Başbakan Miçotakis, küçük adalarda da belli standartların uygulanacağını dile getirdi.

Yunanistan, turistlere karantina ve toplu korona test uygulaması yapmayacak. Havaalanlarında sadece rastgele testler yapılacak, pozitif çıkanlar ise karantinaya alınacak.

Öte yandan Yunanistan’ın ekonomisinin yüzde 20’sini turizm sektörü oluşturuyor. Ülkeye 2019 yılında 33 milyon turist ziyaret ederken, turistler 19 milyar Euro bırakmıştı.