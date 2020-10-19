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Aktüel Yunanistan, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini "umuyor"
Aktüel

Yunanistan, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini "umuyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:11:57 -
Yunanistan, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini "umuyor"

ATİNA (AA) - Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs müzakerelerini sürdüreceğini umduklarını bildirdi.

Petsas, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonucuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir seçimin ardından geriye değil, ileriye bakılması gerektiğini söyleyen Petsas, "Bu nedenle Kıbrıslı Türkler tarafından seçilen yeni liderin, Kıbrıs sorununu çözmek için müzakere masasına geleceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

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