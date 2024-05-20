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Gündem Yunan'ın tahammülü yok da size ne oluyor? Nevşin Mengü'nün AKINCI hazımsızlığı!
Gündem

Yunan'ın tahammülü yok da size ne oluyor? Nevşin Mengü'nün AKINCI hazımsızlığı!

Yeniakit Publisher
2024-05-20 20:15:00 - 2024-05-20 20:16:18

CHP yandaşı Nevşin Mengü, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kaza yaptığı helikopterin enkazını bulan ve dünyanın konuştuğu AKINCI'nın başarısını hazmedemedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, Azerbaycan ziyareti sonrası ülkeye dönüş yaparken içinde bulundukları helikopter düşmüş, İran arama kurtarma ekipleri saatlerce helikopterin enkazına ulaşamamıştı.

AKINCI'nın uçuşunu milyonlarca insan takip etti

İran'ın yardım çağrısıyla hareket eden AKINCI İHA, helikopterin yerini tespit etmiş ve İranlı yetkililerle bilgileri paylaşmıştı. AKINCI'nın kamerasından canlı yayınlanan görüntüleri geç saat olmasına rağmen milyonlarca insan canlı olarak takip etmişti.

Konuyla ilgili kendi YouTube kanalından açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Nevşin Mengü, AKINCI'nın başarısını tahammül edemedi.

Nevşin Mengü'nün AKINCI hazımsızlığı

Mengü, dünyanın AKINCI'yı konuştuğu sıralarda, "Bizim AKINCILAR nasıl buldular? Kanadalılardan aldıkları kamera ve yazılım sistemi olduğu için buldular" ifadeleriyle tepki çekti.

Öte yandan AKINCI'daki yazılımın tamamen BAYKAR'a ait olduğu da gelen bilgiler arasında.
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Yorumlar

A.Yücel

Hasetlik, fesatlık dedikleri şey bu olsa gerek.

şüayıp

Öz güven en büyük nimettir
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