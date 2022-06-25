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Gündem Yunan'ın hedefindeki Tuğçe Kazaz'a SADAT'tan destek
Gündem

Yunan'ın hedefindeki Tuğçe Kazaz'a SADAT'tan destek

Türkiye'nin hemen iki kilometre yakınındaki adaları uluslararası antlaşmaları hiçe sayarak silahlandıran Yunanistan'ın provokasyoncu basını bu kez Tuğçe Kazaz'ı hedef alırken, SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi Kazaz’a destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 16:08:00 -
Yunan'ın hedefindeki Tuğçe Kazaz'a SADAT'tan destek

 Yeniakit  Ankara 

Türkiye'nin hemen iki kilometre yakınındaki adaları uluslararası antlaşmaları hiçe sayarak silahlandıran Yunanistan'ın provokasyoncu basını bu kez Tuğçe Kazaz'ı hedef aldı.

"Yunan karakol devleti"

Yunan basınının kendisini hedef aldığını duyuran Kazaz, "Krizi Yunan karakol devleti tırmandırıyor" dedi.

Kazaz'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün Yunan basınında adalar krizini tırmandırdığım yazılmış. Krizi ABD'nin tetikçiliğini yapan, adalarımıza çöreklenip bize karşı silahlandıran ve kendi egemenliğini ancak başka güçlerin himayesinde bize düşmanlık ederek var edebilen Yunan karakol devleti tırmandırıyor!"

"Sadat'tan destek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu güne dek hâlâ bir tek belge göstermeden suçladığı ve kapısına dayandığı savunma ve danışmanlık şirketi SADAT ise Kazaz'a destek verdi.

"Karakolun bekçi köpekleri"

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi yaptığı paylaşımda Kazaz'ın mesajını alıntılayarak şunları yazdı:

"Yunanistan AB-ABD-NATO ileri karakoludur.

Karakolun bekçi köpeklerinin kim olduğunu zaten biliyorsunuz'

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Yorumlar

BATI TRAKYA TURK DEVLETI SINIRLARINDAN, DEDEAGACTAN DEFOL EYY KATIL ABD! GO HOME YANKİ

2.israili kurdurmayacagiz

Huşt yavaş havla

İçimizdeki Yunanlılar bu habere çok kızmış, bu bekçi köpeklerini Yunan'a göndermek lazım.
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