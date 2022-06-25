Yunan'ın hedefindeki Tuğçe Kazaz'a SADAT'tan destek

Yeniakit Ankara

Türkiye'nin hemen iki kilometre yakınındaki adaları uluslararası antlaşmaları hiçe sayarak silahlandıran Yunanistan'ın provokasyoncu basını bu kez Tuğçe Kazaz'ı hedef aldı.

"Yunan karakol devleti"

Yunan basınının kendisini hedef aldığını duyuran Kazaz, "Krizi Yunan karakol devleti tırmandırıyor" dedi.

Kazaz'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün Yunan basınında adalar krizini tırmandırdığım yazılmış. Krizi ABD'nin tetikçiliğini yapan, adalarımıza çöreklenip bize karşı silahlandıran ve kendi egemenliğini ancak başka güçlerin himayesinde bize düşmanlık ederek var edebilen Yunan karakol devleti tırmandırıyor!"

"Sadat'tan destek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu güne dek hâlâ bir tek belge göstermeden suçladığı ve kapısına dayandığı savunma ve danışmanlık şirketi SADAT ise Kazaz'a destek verdi.

"Karakolun bekçi köpekleri"

SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi yaptığı paylaşımda Kazaz'ın mesajını alıntılayarak şunları yazdı:

"Yunanistan AB-ABD-NATO ileri karakoludur.

Karakolun bekçi köpeklerinin kim olduğunu zaten biliyorsunuz'