Yunan'ın Ayasofya acısı! Alçaklar Türkiye'ye küfür ve hakaretler savurdu
Ayasofya'nın yeniden aslına rücu ederek camii olarak ibadete açılması Yunanlılara fena battı. Gümülcine’de toplanan protestocular Türkiye aleyhinde küfür ve hakaret içeren sloganlar attı. Gümülcine’ye cunta döneminde dikilen Kılıç Anıtı önünde başlayan gösteri yürüyüşü, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosluğu binasının bulunduğu caddenin başında sona erdi.
Yürüyüş esnasında göstericiler Türkiye ve Batı Trakya’da yaşayan Türk toplumu aleyhinde küfür ve hakaret içeren “Türkler Ayasofya’dan dışarı”, “Mumları nerede yakacağız Ayasofya’da”, “Türkler Trakya’dan dışarı”, “Türk Konsolosluğu kapansın” sloganları attı.
Yürüyüşü düzenleyen provokatörler polis eşliğinde Başkonsolosluk binası önünde bulunan panoya şikayet bildirisi astı. Yunanistan milli marşını okuyan göstericiler bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.