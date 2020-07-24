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Siyaset

Yunan'ı memnum etmek isteyen CHP'den 'yok artık' dedirten skandal Ayasofya teklifi!

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP’li Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi Osman Ayradilli, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na tapusu çıkartılan Ayasofya açılıyorsa bizim İznik Ayasofya’mız küçücük bir yer, İznik’in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 07:42:00 - 2020-07-24 07:47:34
Yunan'ı memnum etmek isteyen CHP'den 'yok artık' dedirten skandal Ayasofya teklifi!

CHP'li Osman Ayradilli, İznik Ayasofya Camii'nin müze olmasını talep etti.

İznik konsülünün değerli olduğunu belirten Ayradilli, İznik Ayasofya Camii'nin müzeye dönüştürülmesi gerektiğini savundu.

Ayradilli mecliste şunları söyledi:

"İznik konsülün toplandığı çok değerli bir mekân olan Ayasofya'nın da ibadetten çok daha fazla bir şekilde İznik'in turizmine kalkındırmak amacıyla artık başka camilerde ibadet olup oraya sadece müze olarak kullanılmasında bir de yarar vardır diyoruz. Çünkü o yıllarda bu Ayasofya İstanbul'da meşhur Ayasofya, Hacı Sofi Ayasofya, açılamadığı için baskılardan dolayı ki rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na tapusu çıkartılan Ayasofya açılıyorsa bizim İznik Ayasofya'mız küçücük bir yer İznik'in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun."

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Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

ANITKABİR GİRİŞİ UCRETLİ OLSUN.. ORDAN GELİR ELDE EDİLSİN..
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CENGİZ

ula m.kamal vs.deyip lafı neden geveliyon orayı da bize verin de ayin yapalım desene.sizin türk ismi ile ortalıkta gezen kriptolar olduğunuzu bu millet bilmiyor mu sanıyorsunuz
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