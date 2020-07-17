Yunanı korku sardı: Türkiye Osmanlı geçmişinden ilham alıyor

Türkiye'nin son yıllarda bölge üzerinde oynanan oyunlara 'dur' dediği hamleler ve çıkarlarını sonuna kadar koruması, Yunanistan başta olmak üzere birçok Batı ülkesini rahatsız ediyor.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde Giorgos Kaklikis imzasıyla yer alan bir makalede, Türkiye'nin bu stratejik hamlelerinden duyulan rahatsızlık dile getirilirken, bu adımlardan 'endişe duyulduğu' belirtildi.

Yazıda, pek çok Akdeniz ülkesinin, Türkiye'nin bölgenin büyük bir bölümünde ve Kuzey Afrika kıyılarına dayanarak çıkarlarını koruma çabasının, diğer ülkeleri endişelendirdiği belirtildi.

Avrupa'nın bu hamlelerden duyduğu rahatsızlığa işaret edilirken, Batı'nın bir 'dizi değişimi öngördüğü için', endişelerin haklı olduğu ileri sürüldü.

Libya'da darbeci katil Hafter'i Yunanistan'la birlikte destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tepkisini 'meşru gösteren' Yunan gazetesi, Türkiye'nin Libya'yı göç dalgası için kullanabileceğini iddia etti.

Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki hamlelerinden duyulan endişenin dile getirildiği yazıda, Türkiye'nin Osmanlı geçmişinden ilham aldığı belirtildi.

Yazıda, "Ankara adım adım nüfuzlu bir bölgesel oyuncu haline geliyor. Ancak, ülkenin önceki ve şimdiki durumu göz önüne alındığında, bu bölge için hiç iyi değil" ifadelerine yer verildi.

Yazıda ayrıca, tüm dünyanın gözü önünde göçmen botlarını batırmaya çalışan ve insanlık dışı muamelede bulunan Yunanistan'ın 'Yunan adalarına zorlanan mültecilerin yürekten karşılandığı' şeklinde akla ziyan yalanlar da yer aldı.

Gazetenin İngilizce yayın yapan internet sitesinde, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinin göç dalgasını yeni bir boyuta taşıyacağı yalanıyla, Batı'yı tedirgin edici mesajlar verildi.

star.com.tr