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Siyaset Yunan'dan zerre farkları kalmadı! CHP'den bu kez "Mavi Vatan" skandalı
Siyaset

Yunan'dan zerre farkları kalmadı! CHP'den bu kez "Mavi Vatan" skandalı

AK Parti'yi eleştirmek için kantarın topuzunu kaçırıp Türkiye düşmanlığı yapan CHP bu kez Mavi Vatan'a dil uzattı. CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Yunanları aratmayacak sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 07:05:00 -
Yunan'dan zerre farkları kalmadı! CHP'den bu kez "Mavi Vatan" skandalı

CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz'den Mavi Vatan hususunda skandal sözler geldi.

Çeviköz, yaptığı açıklamada Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını hedef aldı.

"Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram." ifadesini kullanan Çeviköz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız."

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