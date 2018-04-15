Yunan'dan sonra Ermeniler de Türk yemeklerini gasp etti!

Yeni Çağ Azerbaycan‘ın haberine göre; Ermeniler bu sefer de Türk yemeklerini ulusal yemekleriymiş gibi tanıtmaya çalışıyorlar. Rusya’da birçok büyük markette görücüye çıkan Türk üsulü yemekler müşterilere Ermenistan yapımı olan "Ermeni milli yemeği" olarak satılıyor. İşin ilginç yanı hırsızlar yemeklerin ismini değiştirmeye bile tenezzül etmiyorlar. Noyan markası altında Ermenistan’da üretilen bu yemekler “Ermenistan’dan doğal yiyecek” sloganıyla satışa sunuluyor. Yıllardır Azerbaycan’ın müziğini, danslarını, ulusal kıyafetlerini, yemeklerini, son olarak da topraklarını çalan Ermenistan bu sefer de tüm dünyanın Türk yemeği olarak tanıdığı imambayıldıyı çalmaya çalışıyor.

Kaynak: Yeniçağ.az