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Yunan'dan sonra Ermeniler de Türk yemeklerini gasp etti!

Türklere olan düşmanlıkta yeni bir perde açan Ermenistan bu kez Türk yemeklerini çalmaya başladı. İmambayıldı'yı satışa çıkaran "Ermeni milli yemeği" olarak tanıtıyor.

15 Nisan 2018 Pazar 17:43
Yunan'dan sonra Ermeniler de Türk yemeklerini gasp etti!

Yeni Çağ Azerbaycan‘ın haberine göre; Ermeniler bu sefer de Türk yemeklerini ulusal yemekleriymiş gibi tanıtmaya çalışıyorlar. Rusya’da birçok büyük markette görücüye çıkan Türk üsulü yemekler müşterilere Ermenistan yapımı olan "Ermeni milli yemeği" olarak satılıyor. İşin ilginç yanı hırsızlar yemeklerin ismini değiştirmeye bile tenezzül etmiyorlar. Noyan markası altında Ermenistan’da üretilen bu yemekler “Ermenistan’dan doğal yiyecek” sloganıyla satışa sunuluyor. Yıllardır Azerbaycan’ın müziğini, danslarını, ulusal kıyafetlerini, yemeklerini, son olarak da topraklarını çalan Ermenistan bu sefer de tüm dünyanın Türk yemeği olarak tanıdığı imambayıldıyı çalmaya çalışıyor.

Kaynak: Yeniçağ.az

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 17:43
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  7. Rusya
  8. Türk yemekleri

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN11 sa önce
    SAHİP CIKMAZSAK ÇALARLAR TABİ. DAHA ADALARIMIZA SAHİP CIKAMIYORUZ.18 TANE ADACIGI YUNANLILAR ELE GEÇRDİ.AKP LİLERDE SES YOK.AMA SORSAN ADALARI İNÖNU VERDİ DER.BİLMEZKİ UŞİ ANLAŞMASIYLA O ADALAR İTALYANLARA VERİLDİ.KIBRIS DA İNGİLİZLERE VERİLDİ.SEN BUTUN BUNLARI BİLME OKUMA ARAŞTIRMA.SONRA CUMHURİYET DUŞMANLIGINA SOYUNUP ADALARIMIZI İNÖNU VERDİ.BOGAZI ATATURK VERDİ.MUSULU KERKUKU ALAMADILAR FALAN FİLAN.ULEN SİZ İSTANBUL İŞGAL EDİLİRKEN PADİŞAH NERDEYDİ NAPIYORDU.İZMİR İŞGAL EDİLİRKEN PADİŞAH NERDEYDİ NAPIYORDU Bİ ARAŞTIRSANIZA. CAHİLLER
  • AdemAdem12 sa önce
    HIRSIZ KÖ..EKLER, YENİ BİRŞEY ÜRETEMEYİNCE HIRSIZLIK.!!! SİZDE İMAM DİYE BİR KAVRAM VAR MI DA İMAM BAYILDI BİZİM DEYİP PE...ENKLİK YAPIYORSUNUZ MA.UKYANIN ÇOCUKLARI.!!
  • merdomerdo13 sa önce
    bu ermenilerinişigündüzgüneşi filme alıpgece filmiizleyip ısınmayaçalışmak gibibirşey buyemeği bizde daha önce tadanlar varermenistan ne derse desindünya biliyormutfağımızı
  • Tarih CoğrafyaTarih Coğrafya17 sa önce
    Baak sen; İnönü' nün, 2004' de Lozan' a gittiğini bilmiyordum..
  • nazım aratnazım arat20 sa önce
    Ermenilerde PAPAZ olur. İmam bayıldı diye bir HRİSTİYAN yemegi olur mu ya. PAPAZ BAYILDI deseler tamam derim de.
  • Bekir Bekir 22 sa önce
    Batıya öykünenlere Batı sevicilere bizi biz yapan değerlerimize siz düşmanlık yapmaya devam edin herkes bizim ılan değerleri işte böyle araklıyorlar
  • DoğrucuDoğrucu22 sa önce
    yunanlar 2004 ten beri 18 adamızı çaldı onu koruyamadık. yemek ne ki
  • Kendimizi bitirirkenKendimizi bitirirken23 sa önce
    Biz birbirimizi yiyelim,birileri de bizim yemeğimizi yesin
  • Hepkahraman TürkmiletiHepkahraman Türkmileti1 gün önce
    Adı üstünde İMAM bayıldı.Yani imam yedi ve çok beyendi.Yani lslam Türk yemegi.Yemegin ismi papaz bayıldı diyilya.şayet ermeni yemegi olsa papaz bayıldı olurdu.Ermeniler kavonoza imam bayıldı Yazmışlar
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