Yunan’dan PKK’ya destek

Türkiye’yi tahrik ederek batılıların isteği doğrultusunda gerginlik çıkarmaya çalışan Yunanistan’da önceki akşam kışkırtıcı bir eylem yapıldı...

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Türk Konsolosluğu önünde Yunan istihbaratının tertiplediği eylemde, bir grup Yunan vatandaşı Türkiye karşıtı sloganlar attı, terör örgütü PKK/YPG’ye destek verdi.

Yunanistan’da anti-faşist eylemleriyle bilinen ve kendilerini ‘düzen karşıtı’ olarak tanımlayan Rouvikonas isimli grubun üyeleri, önceki gün bir anda PKK destekçisi olup Atina’nın Psychiko banliyösündeki Türk Konsolosluğu önüne geldi. Grup, burada Türkiye aleyhine bildiriler dağıttı, sloganlar attı. Gösteride terör örgütü YPG/PKK’yı simgeleyen bez parçalarının da taşındığı görüldü.

Çirkin imalar

Yunan örgüt, yaptığı açıklamada Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelere değinirken, Türkiye’nin NATO sayesinde bu hamlelerde bulunabildiğini öne süren çirkin imalarda bulundu.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada “Yeni ortaya çıkan çok kutuplu bir dünyanın manzarasında jeopolitik rekabetlerin her gün yoğunlaştığı bir zamanda, faşizme, devletler ve sermayenin emperyalist çatışmalarına ve devrimden, özgürlükten yana tavır almalıyız” denildi.

Polis izledi, gruba özel koruma sağladı

Öte yandan; tüm bu olaylar yaşanırken, Yunan polisinin herhangi bir tepki göstermemesi hatta çevrede onlara koruma sağlaması dikkat çekti. Konsolosluk önünde çirkin sloganlar atan ve dövizler taşıyan grubu izleyip provokasyonun tamamlanmasını bekleyen Yunan polisi, onlar dağılırken kendileri de araçlarına binip gitti.