Muharrem Coşkun'dan efsane Papa yorumu: "Papa'nın Atatürk'e şükran borcu var"

Coşkun, Papa'nın Anıtkabir ziyaretinin Batı dünyası ve Hristiyanlık için taşıdığı sembolik anlamı şu sözlerle açıkladı:

"Gitmezse Ben Papa'yı Kınardım":

"Papa gitmeliydi zaten, gitmezse ben Papa'yı kınardım. Niye biliyor musun? Papa’nın orada söyleyeceklerinin çok önemi var."

Coşkun'a göre Papa, bu ziyaretle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna yönelik derin bir şükranı dile getiriyor. Bu şükranın temelinde ise, Türkiye'de yapılan ve Müslüman Türk toplumunu İslami köklerinden kopartan temel reformlar var.

Hilafetin Kaldırılmasından Kanun İthaline: "Şükran Borçluyuz"

Muharrem Coşkun, Papa'nın Anıtkabir'de sistemin kurucusuna hitaben "söylediği" varsayımsal mesajın içeriğini de detaylandırdı. Coşkun, bu mesajın, Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam dünyasındaki liderliğinin sonlandırılmasıyla başladığını belirtti:

"Papa T.C’nin kurucusuna şunu diyor orada: 'Bana rakip olmuş, İslam'ın sancaktarlığını yapan, Müslümanların imamesi olan Osmanlı'yı yıkıp hilafeti kaldırdığın için ...Benim harflerimi bu ülkeye zorla kabul ettirdiğin için, Hristiyan âleminin kıyafetini bu ülkeye dayattığın için… Ayasofya’yı kapattığın için, bizim kanunlarımızı ithal ettirdiğin için sana şükran borçluyuz,' dedi."

Seküler Sistemin Uluslararası Mesajı

Akit Gazetesi Haber Koordinatörü Coşkun, Latin harflerine geçiş ve kılık kıyafet reformunun, Müslüman Türk toplumunun İslami köklerinden ve Doğu medeniyetinden koparılması projesinin temelini oluşturduğunu ve Papa'nın ziyaretinin de Türkiye'deki laik ve seküler sistemin uluslararası alana verdiği sembolik bir mesaj olduğunu belirtti.