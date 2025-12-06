  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Lübnan’dan İsrail’e sert çıkış! Derhal ve koşulsuz çekilme çağrısı!

Kızılelma'nın başarısını teknoloji devi Japonlar böyle verdi “Hava harbi ezberlerini bozan ve askeri teknolojinin geleceğini şekillendiren tarihi bir adım”

Ümit Özdağ’dan Türkiye’ye ağır hakaret! Türk Ceza Hukuku’na “Düşman Ceza Hukuku” dedi!

AK Parti iktidarda değilken... Barzani ziyaretini sulandıranları susturacak gerçekler

Galatasaray sahasında üç puanı kaptı

Batı Yaka’da kan donduran bilanço! İsrail saldırıyı bitirdiğini duyurdu

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'a göre: ABD-Türkiye arasında müzakereler '4 ila 6 ay içinde' çözülebilir

İngiliz ajansı yazdı! Esed’in şefi ile kuzeni Suriye’de darbe planlıyor

Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

Denizlerde oyunu bozacak hamle! ASELSAN’dan GÖKSUR için nefes kesen test görüntüleri!
Gündem Muharrem Coşkun'dan efsane Papa yorumu: "Papa'nın Atatürk'e şükran borcu var"
Gündem

Muharrem Coşkun'dan efsane Papa yorumu: "Papa'nın Atatürk'e şükran borcu var"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Akit Gazetesi Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, Papa'nın Türkiye ziyaretleri kapsamında Anıtkabir'e yaptığı ziyareti değerlendirerek, ziyaretle ilgili efsane bir konuşma yaptı. Coşkun, bu ziyareti yalnızca diplomatik bir nezaket olarak görmediğini, aksine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu reformlarına duyulan ideolojik bir şükranın ifadesi olduğunu anlattı.

Coşkun, Papa'nın Anıtkabir ziyaretinin Batı dünyası ve Hristiyanlık için taşıdığı sembolik anlamı şu sözlerle açıkladı:

"Gitmezse Ben Papa'yı Kınardım":

"Papa gitmeliydi zaten, gitmezse ben Papa'yı kınardım. Niye biliyor musun? Papa’nın orada söyleyeceklerinin çok önemi var."

 

Coşkun'a göre Papa, bu ziyaretle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna yönelik derin bir şükranı dile getiriyor. Bu şükranın temelinde ise, Türkiye'de yapılan ve Müslüman Türk toplumunu İslami köklerinden kopartan temel reformlar var.

 

Hilafetin Kaldırılmasından Kanun İthaline: "Şükran Borçluyuz"

Muharrem Coşkun, Papa'nın Anıtkabir'de sistemin kurucusuna hitaben "söylediği" varsayımsal mesajın içeriğini de detaylandırdı. Coşkun, bu mesajın, Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam dünyasındaki liderliğinin sonlandırılmasıyla başladığını belirtti:

 

"Papa T.C’nin kurucusuna şunu diyor orada: 'Bana rakip olmuş, İslam'ın sancaktarlığını yapan, Müslümanların imamesi olan Osmanlı'yı yıkıp hilafeti kaldırdığın için ...Benim harflerimi bu ülkeye zorla kabul ettirdiğin için, Hristiyan âleminin kıyafetini bu ülkeye dayattığın için… Ayasofya’yı kapattığın için, bizim kanunlarımızı ithal ettirdiğin için sana şükran borçluyuz,' dedi."

Seküler Sistemin Uluslararası Mesajı

Akit Gazetesi Haber Koordinatörü Coşkun, Latin harflerine geçiş ve kılık kıyafet reformunun, Müslüman Türk toplumunun İslami köklerinden ve Doğu medeniyetinden koparılması projesinin temelini oluşturduğunu ve Papa'nın ziyaretinin de Türkiye'deki laik ve seküler sistemin uluslararası alana verdiği sembolik bir mesaj olduğunu belirtti.

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Ali Bulaç
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Ali Bulaç

Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Ali Bulaç

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Dr. Yavuz Dizdar
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Dr. Yavuz Dizdar

Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Dr. Yavuz Dizdar

Kovid salgını ve aşı dayatması proje miydi? Yavuz Dizdar Kırmızı Masa’da cevapladı
Kovid salgını ve aşı dayatması proje miydi? Yavuz Dizdar Kırmızı Masa’da cevapladı

Gündem

Kovid salgını ve aşı dayatması proje miydi? Yavuz Dizdar Kırmızı Masa’da cevapladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yuh

Papayı çagıran sizin tayfa  ....

Necmittin Kara

Ne gerek vardı da bu kadar yüzyıllık yazımızı değiştirip,kızlarımızı özgürlük diye açıp saçmaya kime yaranmak için di ha kime?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23