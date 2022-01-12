Yunan yazar böyle isyan etti: Türkiye bunları yaparken halen "Erdoğan çöküyor" diyorlar

Doğu Akdeniz kaynaklarını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Girit üstünden Yunanistan topraklarına ulaştırması beklenen EastMed Boru Hattı, Türkiye'nin stratejik hamleleri ve son olarak ABD'nin 'destek vermiyoruz' açıklamasının ardından, çöpe gitti.

Yunan yazar Vasilis Skouris, İeidiseis için kaleme aldığı bir makalede, Miçotakis hükümetinin, yüksek sesle verdiği sözlere rağmen, projeden uzun süre vazgeçtiğini söyledi.

Hükümetin gevşek tutumu yüzünden proje iptalinin 'sürpriz olmadığını' belirten Skouris, ancak tek nedeninin bu olmadığını belirtti.

Projenin ABD tarafından da 'bölgede bir gerilim' kaynağı olarak görüldüğünü ifade eden Skouris, "Boru hattının kabul edilmemesinin ana nedenlerinden birinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kıbrıs MEB ve Kastelorizo kompleksindeki iddiaları olduğunu kanıtlıyor!" dedi

Skouris, Miçotakis hükümetinin Amerikan üsleri anlaşmasıyla Washington'a "her şeyi verdiği" bir dönemde, ABD'nin Ankara ile daha kapsamlı müzakereler yürüttüğünü, Atinay'yı boşlayarak EastMed'i hedef aldığını söyledi.

Türkiye hedeflerine ulaştı! Halen "Erdoğan çöküyor" diye konuşuyorlar

Türkiye'nin, dört adımla projeyi gerçekleştirme hedefine açık bir şekilde ulaştığını belirten Skouris, bu 4 nedeni şöyle sıraladı:

1. Miçotakis hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanmayan Türkiye-Libya paktı...

2. "Oruç Reis"in piyasaya sürülmesi ve oluşturduğu baskı...

3. Hem "Oruç Reis" hem de Kıbrıs MEB'indeki faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin yaptırımlardan kaçınması...

4. Kıbrıs'ta ve aynı zamanda Girit'te Malta bayraklı oşinografik gemi olan Nautical Geo'ya yönelik politika...

Skouris, makalesini şu ifadeyle sonlandırdı:

Ve tüm bunlar olurken Miçotakis hükümeti ve ana akım Yunan medyası, "Erdoğan'ın çöküşü" hakkında konuşmaya devam ediyor!

EastMed'in çöküşü

Mayıs 2020'de Yunanistan parlamentosuna gelen anlaşma, iktidardaki Yeni Demokrasi'nin yanı sıra muhalif Syriza ve Kinal partileriyle sağcı 'Yunan Çözümü' partisi tarafından desteklenerek onaylandı.

Atina'nın, Türkiye'nin stratejik hamlelerine karşı yürüttüğü EastMed projesi, çeşitli zorluklar nedeniyle ABD'nin desteğine muhtaç kalmıştı. Edinilen son bilgilere göre, ABD'nin de projeyi desteklemeyi reddetmesiyle, proje tamamen çöpe gitti.

star.com.tr