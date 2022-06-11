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Dünya Yunan vekilden ülkesine tarihi Türkiye uyarısı
Dünya

Yunan vekilden ülkesine tarihi Türkiye uyarısı

Yunanistan MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis, Miçotakis hükümetine Türkiye konusunda tarihi bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 10:14:00 -
Yunan vekilden ülkesine tarihi Türkiye uyarısı

Yunanistan Milletvekili Gregoriadis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Miçotakis Hükümeti'ne dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Yunanistan MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Miçotakis Hükümeti'ne uyarılarda bulundu.

"Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor" diyen Gregoriadis, şöyle devam etti:

"Nasıl ki 1922'de Büyük Güçler, Yunanistan'ı, Atatürk'ün askerlerine karşı Osmanlı'nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa, şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar. Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü. Yunanistan'ın, Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde 'koruyucu' olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar."

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Yorumlar

bizi tanıyorlar

en akillilari ikaz etmiş

432

sizde ne savaşacak yürek var nede diplomaside sözde durma var alçaklar biz herşeye hazırız net olsun delikanlı olun böyle diyorsuz iki gün sonra türkiye işgalci diyorsuz osmanlı tarihten buyana hiçbir dost bırakmadı öyleki müslüman ülkeler bile düşman alçak osmanlı
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