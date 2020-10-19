Yunan vekil: Türkiye’ye karşı başarısız olduk

Kanuni sondaj gemisinin de bölgeye geldiğini aktaran Yunan medyası, “2020 yılının en modern sondaj gemilerinden biri ve Türkiye şimdi onu satın aldı. Çok büyük ağırlıklarda sondaj yapabilme kabiliyetine sahip. Bu özel sondaj gemisi çok daha büyük derinliklerde araştırma yapmak için üretildi” ifadelerini kullandı.



Yunan milletvekili Giorgos Tsipras da Atina’nın Türkiye’ye hep bir tolerans gösterdiği iddiasında bulanarak, “Meis çevresinde olup bitenler ve iki ay öncesinin olayları da Erdoğan’ın politikası olarak ele alınmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın reflekslerini ölçtü. Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı politika başarısız oldu. Bunun doğruluğu Türkiye’nin bugünkü duruşuyla kanıtlanmıştır. Başarısız Avrupa politikası ve Yunanistan’ın Türkiye yönelik baskıları var ama yeterince değil. Türkiye, Batılı ülkelere diz çökmedi” ifadelerini kullandı.