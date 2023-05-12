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Yerel Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 46 kaçak göçmen kurtarıldı
Yerel

Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-12 08:36:00 -
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edillen lastik bot içindeki 46 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları, ‘TCSG-28’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 46 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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