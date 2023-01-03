  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2022 yılında kaç göçmen sınır dışı edildi? İçişleri Bakanlığı verileri açıkladı

Tarihi keşif! Heyecanlandıran tuhaf keşfe imza attılar: Lazer teknolojisi, saklı 5 eski uygarlığı ortaya çıkardı

Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: Yarın imzalanacak

AP'deki yolsuzluk genişliyor

6 kişiye mezar olmuştu! Türkiye'yi yasa boğan facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İkinci el ve sıfır araba alacaklar dikkat! ÖTV'li araçta yepyeni uygulama: Zam gelmeden alın! Kota getirme kararı

TCG Anadolu'nun ilk görev yeri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yayımladı! İşte haftanın yalan haberleri

İYİ Parti'den aday açıklaması! Tarih verdiler

Yunanistan'da ilaç tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor! Sağlık Bakanı devreye girdi: İlaç krizi paniği
Gündem Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı
Gündem

Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisinde toplam 61 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 08:22:00 -
Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içerisinde toplam 61 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı KB-4510, TCSG-28 ve KB-4304 botları tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot ve can salı içindeki toplam 61 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23