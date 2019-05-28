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Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!

Yunan TV'si ANT TV, CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında şok bir ifşaatlarda bulundu. Yunan medyasının iddialarına sessiz kalan CHP'li İmamoğlu hakkında konuşan bir Yunan gazeteci "Yunanca konuştuğunu, karakterine bakınca Yunan asıllı bir aileden geldiğini söylüyor. Şu soruyu sorduk 'Ekrem sen bizdensin Pontuslusun' dedim, O da Türkçe 'Evet' dedi. Yunan Apollon takımını tuttuğunu söyledi" açıklamasında bulundu.

28 Mayıs 2019 Salı 01:23

Yunanistan'da yayın yapan ANT adlı televizyon kanalı, CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu tanıtan bir habere imza attı.

İmamoğlu'nun öve öve bitirelemediği haberde kendisinin hayatına detaylıca yer verildi.

"Yunanca konuşuyor, Yunan Apollon takımını tutuyor"

Yunan televizyonunda biyografisi tüm detaylarıyla ele alınan Ekrem İmamoğlu, Yunanca konuşabildiği ifade edildi. Bunun yanı sıra İmamoğlu'nun Yunanistan'ın Apollon takımını tuttuğu belirtildi.

"İstanbul'u fethetti" denildi

Televizyon programında Ekrem İmamoğlu'nun önemli bir isim olduğunu vurgulayan gazeteciler, İmamoğlu'nun 'gerçek bir kurtarıcı' ve İstanbul'u fethettiğini vurgulandı.

"İmamoğlu bizden olduğunu söyledi"

ANT TV'de konuşan bir gazetecinin İmamoğlu hakkında yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:

“Yunanca konuştuğunu, karakterine bakınca Yunan asıllı bir aileden geldiğini söylüyor. Şu soruyu sorduk 'Ekrem sen bizdensin Pontuslusun' dedim, O da Türkçe 'Evet' dedi. Yunan Apollon takımını tuttuğunu söyledi" 

İmamoğlu iddialar karşısında hala suskun

Ekrem İmamoğlu, haftalardır konuşulan bu iddialara henüz cevap vermedi. İmamoğlu'nun bu sorulara karşı her platformda sorulara kaçamak cevap vermemesi dikkat çekiyor.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 01:23
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Yunan medyası Ekrem İmamoğlu
  4. Ekrem İmamoğlu Yunan
  5. ANT TV
  6. Apollon
  7. Ekrem İmamoğlu Yunanca

YORUM YAZ

  • Nazım KARAMEHMETNazım KARAMEHMET29 dk önce
    Tüm şer güçler destek veriyor, dahane olsun?
  • Yakıcı Yakıcı 48 dk önce
    Bir anda bütün dünyanın canhıraş halinde desteklediğinin bir sebebi var dünya yorğolor Birliği
  • Vatansever Vatansever 49 dk önce
    Onunun kim olduğunu yunanlı lar söylüyor ona oy verenlere ne diyelim allah onlara oyverenlere akilver sin
  • MalkoçoğluMalkoçoğlu50 dk önce
    Makarios' un manevî evladı olduğu bir gerçektir.

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