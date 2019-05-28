Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!

Yunanistan'da yayın yapan ANT adlı televizyon kanalı, CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu tanıtan bir habere imza attı.

İmamoğlu'nun öve öve bitirelemediği haberde kendisinin hayatına detaylıca yer verildi.

"Yunanca konuşuyor, Yunan Apollon takımını tutuyor"

Yunan televizyonunda biyografisi tüm detaylarıyla ele alınan Ekrem İmamoğlu, Yunanca konuşabildiği ifade edildi. Bunun yanı sıra İmamoğlu'nun Yunanistan'ın Apollon takımını tuttuğu belirtildi.

"İstanbul'u fethetti" denildi

Televizyon programında Ekrem İmamoğlu'nun önemli bir isim olduğunu vurgulayan gazeteciler, İmamoğlu'nun 'gerçek bir kurtarıcı' ve İstanbul'u fethettiğini vurgulandı.

"İmamoğlu bizden olduğunu söyledi"

ANT TV'de konuşan bir gazetecinin İmamoğlu hakkında yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:

“Yunanca konuştuğunu, karakterine bakınca Yunan asıllı bir aileden geldiğini söylüyor. Şu soruyu sorduk 'Ekrem sen bizdensin Pontuslusun' dedim, O da Türkçe 'Evet' dedi. Yunan Apollon takımını tuttuğunu söyledi"

İmamoğlu iddialar karşısında hala suskun

Ekrem İmamoğlu, haftalardır konuşulan bu iddialara henüz cevap vermedi. İmamoğlu'nun bu sorulara karşı her platformda sorulara kaçamak cevap vermemesi dikkat çekiyor.