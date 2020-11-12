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Aktüel Yunan tankeriyle çarpışan Türk balıkçı teknesindeki 5 kişinin cenazesi defnedildi
Aktüel

Yunan tankeriyle çarpışan Türk balıkçı teknesindeki 5 kişinin cenazesi defnedildi

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı tankerle çarpışarak alabora olan Türk bayraklı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:52:00 -
Yunan tankeriyle çarpışan Türk balıkçı teknesindeki 5 kişinin cenazesi defnedildi

Türk bayraklı bir balıkçı teknesi ile Yunan bayraklı bir tankerle çarpışma sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Metin Büten, Volkan Vural, Fevzi Yardımcı (30), Recep Yıldız (62) ve Suriye uyruklu Mohammad Laila'nın (32) cenazeleri  Karataş Devlet Hastanesi morgundan alınıp otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cenazede gözyaşı döken anne Vural ağıt yakarak "4 gün önce sözlenmişti. Ayın 22'sinde nişanı vardı, her şey hazırdı" dedi. 

Genç balıkçının cenazesi namazın ardından toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız ve Mohammad Laila için Güneykent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törende ölenlerin yakınları ağladı ve ağladı. Vefat eden Suriye vatandaşı Muhammed Laila'nın nişanlandığı öğrenildi.

Evlilik yıldönümünde gömüldü

Aşkım Büten, gazetecilere eşini kaybettiği olay nedeniyle yaralandığını söyledi ve "Balığa giderken 'Birkaç gün çalışmak için sefere çıkıp balık tutacağım ve geleceğim.' demişti. Bugün evlenme yıldönümümüz, yanıma gelecekti. '4 gün sonra kavuşacağız' diyerek gitmişti." diye konuştu.

Silifke Mezarlığı'nda Büten için düzenlenen törene aile yakınları ve bazı ilçe protokol üyeleri katıldı.

Evli olduğu öğrenilen ve 4 çocuğu olan Büten, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Yunan bandıralı bir tanker ile Türk bandıralı balıkçı teknesinin çarpışarak teknenin çarpıştığı bilgisi alındıktan sonra bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Ekibi gönderildiği belirtildi. Karataş ilçesine 15 deniz mili açığında dün 05.50'de alabora olmuşdu.

Teknede 5 kişiyi bulmak amacıyla bölgede arama kurtarma operasyonu başlatıldı ve yapılan çalışmalarla tüm balıkçıların cansız bedenlerine ulaşıldı.

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