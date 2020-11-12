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Aktüel Yunan tankeriyle çarpışan Türk balıkçı teknesindeki 5 kişinin cenazesi defnedildi
Aktüel

Yunan tankeriyle çarpışan Türk balıkçı teknesindeki 5 kişinin cenazesi defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:12:04 -
Yunan tankeriyle çarpışan Türk balıkçı teknesindeki 5 kişinin cenazesi defnedildi

ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı tankerle çarpışarak alabora olan Türk bayraklı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

Karataş ilçesi açıklarında dün Yunanistan bayraklı tanker ile çarpışarak alabora olan Türk bayraklı balıkçı teknesinde yaşamını yitiren Metin Büten, Volkan Vural, Fevzi Yardımcı (30), Recep Yıldız (62) ve Suriye uyruklu Mohammad Laila'nın (32) cenazesi Karataş Devlet Hastanesi morgundan alınarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hayatını kaybeden balıkçılardan 20 yaşındaki Volkan Vural için Akbelen Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine annesi Fatma, babası Ahmet Vural ve yakınları katıldı.

Cenazede gözyaşı döken anne Vural, "4 gün önce sözlenmişti. Ayın 22'sinde nişanı vardı, her şeyi hazırdı." diye ağıt yaktı.

Genç balıkçının cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Hayatını kaybedenlerden Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız ve Mohammad Laila için Güneykent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törende vefat edenlerin yakınları gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Vefat eden Suriye uyruklu Mohammad Laila'nın nişanlı olduğu öğrenildi.

- Evlilik yıldönümünde toprağa verildi

Cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna getirilen Metin Büten'i, eşi Aşkım ve çocukları karşıladı.

Aşkım Büten, gazetecilere, eşini kaybettiği olay nedeniyle canının yandığını ifade ederek, "Balığa giderken 'Birkaç gün çalışmak için sefere çıkıp balık tutacağım ve geleceğim.' demişti. Bugün evlenme yıldönümümüz, yanıma gelecekti. '4 gün sonra kavuşacağız' diyerek gitmişti." diye konuştu.

Büten için Silifke Mezarlığı'nda düzenlenen törene, aile yakınları ve ilçe bazı protokol üyeleri katıldı.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Büten, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

- Olay

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, dün saat 05.50'de Karataş ilçesinin 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildiği belirtilmişti.

Teknedeki 5 kişinin bulunması amacıyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmış, yapılan çalışmayla balıkçıların tamamının cansız bedenine ulaşılmıştı.

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