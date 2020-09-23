Yunan spikeri Türkiye'nin İHA ve SİHA'sını övdü

Yunanistan'la son günlerde yaşanan Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken Yunan spikeri Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını öve öve bitiremedi. Yerli ve milli sanayiyle ilgili Türkiye'ye övgüde bulunmakla kalmayan Yunan spiker, Atina hükümetine de sitemde bulundu.

Türkiye teknolojisi Yunan basınında

Türkiye'nin son yılllarda yerli ve milli sanayide attığı adımlar dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Uluslararası basında geniş yankı uyandıran teknolojimiz bu sefer de Yunan basınında yer buldu.

Yunan spiker İoannis Theodotratos, Türkiye'nin sanayide gerçekleştirdiği atılımları öve öve bitiremedi. Yerli gemi projesiyle ilgili konuşan Yunan spiker, "Size Türkiye'de halihazırda geliştirilmekte olan en önemli iki programı tekrar göstereceğim. İlki, teknolojisini tamamen Almanlardan aldıkları denizaltı programından farklı olarak tamamen yerli olarak üretilen gemi programı." dedi.

"Türkiye istediğini alıyor"

Türklerin ekonomik kriz olsun ya da olmasın istediğini aldığını dile getiren Theodotratos, "Bildiğiniz gibi Türk gemi programlarına aktarılan Alman teknolojisi ile ileride 6 yeni Type 214 TM Piri Reis denizaltısı inşa edilecek.Bunlar modern ve ağır tip torpidolara sahip denizaltılar olacaklar. Sözde maliyet nedeniyle satın almaya devam etmeme kararı almadığımız torpidolara. Bu bizim farkımız, ve bunun bir bedeli var. Türkler ekonomik kriz olsun ya da olmasın almak istediğini alıyor, biz ise almıyoruz. İlk amfibi harekat gemisi ile ilk küçük uçak gemisi, TCG Anadolu diğeri ise TCG Trakya, 2021'de faaliyete geçecek." ifadelerini kullandı.

İHA ve SİHA'ları övdü

İHA ve SİHA'ları da övmeyi ihmal etmeyen Theodotratos, "Uzun zamandır İHA'ları göstermekte ısrar ediyorum çünkü bu sistemler ileride kara, deniz ve hava savaşının geleceğini oluşturacak. Bunlar ihlal yapan yeni araçlar, gemilerimizi hedef alıyor ve bunlar diğer tarafın nasıl tepki verdiğini anlamanın bir yolu.

Müttefiklerle gerekli adımları atabiliriz, sadece istememiz yeterli. Ama istemiyoruz ve bu yüzden onlara öncülük etme ve bir adım önde olma şansı veriyoruz." dedi.