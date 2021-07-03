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Gündem Yunan sonunda anladı: Türkiye bundan asla vazgeçmeyecek
Gündem

Yunan sonunda anladı: Türkiye bundan asla vazgeçmeyecek

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasından asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 17:03:00 - 2021-07-03 17:04:12

 yeniakit.com.tr 

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, canlı bağlantıyla katıldığı bir televizyon programında Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyecek"

Türkiye'nin "emperyalist bir güç" olmaya çalıştığını iddia ederek küstah sözler sarfeden Grivas, "Türkiye aşırı emperyalist ve saldırgan bir ülke. Türkiye'de herhangi bir hükümet değişikliği ile bu durumun değişebileceğini düşünmüyorum. Türkiye'yi Hippiler bile yönetse Mavi Vatan'dan asla vazgeçmezler. Büyük aktörlere gelince Türkiye'deki olayları zorla değiştirme şanslarını onlar da kaybettiler" dedi.

Batılı devletlerin Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini ve bundan kaçındığını aktaran Grivas, "Batı'nın yaptırımlarıyla Türkiye ekonomisi çökecek gibi senaryoları bir kenara bırakalım. Batı bunu yapamaz ve istemez çünkü yaparsa Türkiye'yi Çin-Rus saflarına doğru itecektir. Çin İran'da yaptığı gibi Türk ekonomisini kurtarmaya çalışacak ve böylece Türkiye'yi Batı'ya karşı kullanabilecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ekonomisi çöküyor" demenin anlamsız olduğunu sözlerine ekleyen Grivas, "Türk Lirasının değeri düştü diye bunu söylemek anlamsız. Gezegendeki hiçbir ülkenin böyle bir sebepten çökeceğine inanmıyorum" diye konuştu.

"Silahlanmada yavaş kaldık"

Yunanistan'ın silahlanma yarışında Türkiye'ye kıyasla çok yavaş kaldığını itiraf eden Yunan profesör, bunun yanında Türkiye'nin Pakistan ve Orta Asya'da bulunan Türk devletleriyle birlikte Batı ve Doğu bloğunun dışında yeni bir ara sistem kurmayı amaçladığını ileri sürdü.

"Batı Türkiye için Yunanistan'ı feda edebilir"

Yunanistan'ın Türkiye ile yüzleşmekten kaçamayacağını söyleyen Grivas, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye dünyada daha geniş bir etkiye sahip olmak istiyor. Pakistan elbette Çin'in önemli bir müttefiki olmaya devam edecek. Ancak Türkiye orada geçmişe kıyasla daha fazla role sahip olmak istiyor."

Batı'nın Türkiye'yi kazanmak için Yunanistan'ı feda edebileceğini belirten Grivas sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin Batı dünyası ile daha iyi bir ilişki kurmasını ve yeniden müzakere etmesinin son derece mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda bizi endişelendirmesi gereken bu. ABD artık Türkiye'yi unuttu diyen bir zihniyet hakim olsa da bunun geçerli olduğunu düşünmüyıorum. Washington'un derin sistemi Türkiye'nin Batı tarafında kalmasını sağlamak için ısrar ediyor. Bu Yunanistan için çok büyük bir tehlike."

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Yorumlar

Gerçekçi olalım.

Türkiye kızıp RUS-ÇİN birliğine yanaşır olasılığı, Yunan için de var. Yunan Mavi Vatandan Türkiye vazgeçmeyecek der tabi de?
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deniz

ŞİMDİ BÖLGESEL GÜÇÜZ SONRA EN BÜYÜK KÜRESEL AKTÖR OLACAĞIZ PENÇELERİMİZ VE DİŞLERİ YELESİ OLAN O ASLANI HERKES GÖRECEK
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