Yunan siyasetçiler iyice küstahlaştı! Sana bunu yalatırız it

Yunanistan Yeni Sağ Partisi Genel Başkanı Failos Kranidiotis, sosyal medya hesabından küstah açıklamalar yaptı. Kranidiotis, “Türkiye bize saldırırsa solcular onlarla beraber olacak. Ancak biz onları balıklara yem yapacağız” dedi.

Odatv'nin haberine göre sosyal medyadan yaptığı paylaşımla haddini aşan Failos Kranidiotis şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye bize saldırırsa solcular onlarla beraber olacak. Ancak biz onları balıklara yem yapacağız.”

Kranidiotis’in genel başkanlığını yaptığı aşırı sağcı Yeni Sağ Partisi (Nea Dexia) yüzde 0,4 oy alıyor.

Dedesi Sakarya Savaşı'nda savaşmış

Failos Kranidiotis paylaşımına tepki gösteren bir Radikal Sol Koalisyonu Yunanistan Meclis Üyesi Giorgos Kyritsis’a verdiği cevapta ise dedesinin Sakarya Savaşı’nda savaştığını söyledi.

9 Eylül 1922’de Yunanlıların İzmir’den denize dökülmesiyle sonuçlanan savaşı unutamayan Failos Kranidiotis’in Giorgos Kyritsis’e verdiği yanıt şöyle: “1922'de dedem Sangari'de savaşırken, atalarınızın komiteler yaptığı, moralleri alt üst eden, sabote eden, Kemalistlerle işbirliği yapan çöpler, aynı hainler Erdoğan'ın çıkarlarına hizmet ediyor.”