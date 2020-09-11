Yunan sevici Erol Mütercimler'e anladığı dilden cevap

‘İmam Hatip’ten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız’ diyerek İmam Hatiplere saldıran Erol Mütercimler’ tepkiler dinmiyor.

Dindar nesiller yetiştiren İmam Hatiplere salyalarını akıtan laikçi Erol Mütercimler hakkında yeni açıklama geldi.

Birlik Vakfı, Av. Mehmet Alacacı Mütevelli Heyeti Başkanı basın bildirisi yayınladı.

Açıklamada, ‘Milli ve manevi değerlerimiz, ruh kökümüze yabancı ve kirli zihniyetli nereden geldiği ve nereden olduğu belirsiz şerefsizler güruhu; Her daim milletin değerlerine saldırmayı vazife bilmişler veya vazife edinmişlerdir. Bu milletin öz değeri olan İmam Hatip okullarımıza ve mezunlarımıza salyaları ile saldıran bu güruhu şiddetle kınıyoruz. Mensuplarımıza bu salyalı ve sümüklü şerefsizler hakkında Kanuni haklarını kullanmaya davet ediyoruz’ denildi.

Erol Mütercimler’in Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ettiği duyurulmuştu. Mütercimler, tepkilere dayanamayarak özür dileyeceğini açıklamıştı.