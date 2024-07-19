Yunan şarkıcı “Türk bayrağı var ben yokum” demişti… Arkasından KOÇ’lar çıktı!

yeniakit.com.tr

Türkiye, CHP’li Çeşme Belediyesi’ndeki skandalları konuşuyor. 15 milyon liraya ot festivali düzenleyen ama yangına müdahale edecek 150 bin liralık su tankerine para vermeyen ve vatandaştan tanker dilenen CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçede saçmalık üstüne saçmalığa imza atıyor.

“Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi” tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, “eğitim yararına” konser organize edildi. Türk Eğitim Vakfı (TEV) için düzenlenen konsere Yunan şarkıcı çağırıldı. Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede Türk bayrağı olduğunu görünce sahneye çıkmak istemedi ve bayrağın indirilmesini söyledi.

Bunun üstüne konser iptal edildi, Lal Denizli ve beraberindekiler sahneye çıkarak İzmir Marşı’nı okudu, şova kalkıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tepki yağdı

Türk Eğitim Vakfı gecesine neden Yunan şarkıcı çağırıldığı sorusu gündeme gelirken, yangına müdahale edecek parayı bulamayan Başkan Lal Denizli’nin, konsere kaç milyon harcadığı merak konusu oldu!..

Arkasından KOÇ’lar çıktı!..

Öte yandan konserin sponsorları da dikkatlerden kaçmadı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin sponsor olduğu organizasyon, Türk Eğitim Vakfı adına gerçekleştirilmişti. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç... Aynı zamanda TEV’in Onursal Başkanları arasında Vehbi Koç da yer alıyor.