  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ilk gerçekleşiyor artık: Federasyonu sarsan gelişme: Artık böyle yapılacak dedi ve… Hacıosmanoğlu göreve hızlı başladı

O yıldızın apar topar peşine düştüler ama: Ali Koç'un sabrı taştı! İzin almadan neler olacak böyle…

Türkiye icat etti! ABD ve BAE apar topar peşine düştü: Bize satın

Saldırı mı var? Bütün sistemler çöktü! İnternette küresel sıkıntı

ONS rekordan sonra geriledi!

Türkiye ABD ve Fransa’yı Afrika’dan kovdu! Tam kadro çıkarma… Neden?

Orayı gözüne kestirdi: Yeni sezona hazırlanıyor! Israrla istiyorlar ama... Müjde az önce verildi...

Sinan Ateş cinayeti: Sanıklara istenen cezalar belli oldu

MİT'in paketlediği teröriste CHP sahip çıkmış! Altında Özgür Özel'in imzası var

Türkiye'ye tarihi müjde az önce verildi: O ilimizde altın bulundu
Gündem Yunan şarkıcı “Türk bayrağı var ben yokum” demişti… Arkasından KOÇ’lar çıktı!
Gündem

Yunan şarkıcı “Türk bayrağı var ben yokum” demişti… Arkasından KOÇ’lar çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 12:27:00 - 2024-07-19 12:33:07
Yunan şarkıcı "Türk bayrağı var ben yokum" demişti… Arkasından KOÇ’lar çıktı!

CHP’li Çeşme Belediyesi, Yunan şarkıcıya konser verdirmiş, şarkıcı Türk bayrağını görünce sahneye çıkmak istememişti. Söz konusu organizasyonun arkasından KOÇ ailesi çıktı!..

 yeniakit.com.tr 

Türkiye, CHP’li Çeşme Belediyesi’ndeki skandalları konuşuyor. 15 milyon liraya ot festivali düzenleyen ama yangına müdahale edecek 150 bin liralık su tankerine para vermeyen ve vatandaştan tanker dilenen CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçede saçmalık üstüne saçmalığa imza atıyor.

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi” tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, “eğitim yararına” konser organize edildi. Türk Eğitim Vakfı (TEV) için düzenlenen konsere Yunan şarkıcı çağırıldı. Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede Türk bayrağı olduğunu görünce sahneye çıkmak istemedi ve bayrağın indirilmesini söyledi.

Bunun üstüne konser iptal edildi, Lal Denizli ve beraberindekiler sahneye çıkarak İzmir Marşı’nı okudu, şova kalkıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tepki yağdı

Türk Eğitim Vakfı gecesine neden Yunan şarkıcı çağırıldığı sorusu gündeme gelirken, yangına müdahale edecek parayı bulamayan Başkan Lal Denizli’nin, konsere kaç milyon harcadığı merak konusu oldu!..

Arkasından KOÇ’lar çıktı!..

Öte yandan konserin sponsorları da dikkatlerden kaçmadı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’nin sponsor olduğu organizasyon, Türk Eğitim Vakfı adına gerçekleştirilmişti. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç... Aynı zamanda TEV’in Onursal Başkanları arasında Vehbi Koç da yer alıyor.

Vatandaştan su tankeri dilenen CHP'li Başkan 'ot'a 15 milyon lira saçtı
Vatandaştan su tankeri dilenen CHP'li Başkan 'ot'a 15 milyon lira saçtı

Gündem

Vatandaştan su tankeri dilenen CHP'li Başkan 'ot'a 15 milyon lira saçtı

Yunan şarkıcıdan Çeşme'de büyük hadsizlik: Türk bayrağını görünce...
Yunan şarkıcıdan Çeşme'de büyük hadsizlik: Türk bayrağını görünce...

Gündem

Yunan şarkıcıdan Çeşme'de büyük hadsizlik: Türk bayrağını görünce...

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yakışmıyor.

Yani Koç'larmı çıkma demiş.

Kuzey orhun

akit,tüm Türkiye biliyor Türk bayrağına alerjisi olan sığıntı seviciler yani senin gibiler . Türk bayrağının hamisi KOÇ gibi vatanseverler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23