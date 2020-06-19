Yunan sahil güvenliği botlarına aldıkları düzensiz göçmenleri denize bıraktı

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda bulunan iki düzensiz göçmen, Yunanlılar tarafından botlarının alındığını ve denize bırakıldıklarını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda devriye görevini sürdüren jandarma, ziyaretçilere kapalı olan Dipburun bölgesinde 2 kişiyi fark etti. Bölgeye giden ekipler, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişileri karakola götürdü. Göçmenler verdikleri ifadede, Sisam Adası’na gitmek için lastik botla açıldıklarını, Türk kara sularını geçtikten sonra Yunan sahil güvenlik unsurlarınca durdurularak botlarının alındığını ve denize atıldıklarını söyledi. İfadeleri alınan 2 düzensiz göçmen, daha sonra Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.