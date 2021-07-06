Yunan putperestliğinin sembolüne, 53 yaşındaki Japon kadından müdahale!

Japonya'da Yunan putperestliğinin sembolü olimpiyat meşalesi koşusu sırasında ilginç bir olay yaşandı.

"Olimpiyatlara karşıyız, olimpiyatları durdurun" diye bağıran 53 yaşındaki bir kadın, olimpiyat meşalesini su tabancası ile söndürmeye çalıştı.

Görevlilerin müdahale ettiği kadın daha sonra gözaltına alındı.

Japonya'daki sağlık meslek örgütleri ve halkın bir kesimi, salgının bitmediği gerekçesi ile olimpiyat oyunlarının iptal edilmesini talep ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları koronavirüs salgını nedeniyle 23 Temmuz 2021'e ertelenmişti.

Yunan putperestliğinin sembolü olimpiyat meşalesi nedir?

Olimpiyat meşalesi, Olimpiyat Oyunlarının sembolüdür. Olimpiyat meşalesinin kökeni putperest Yunan tanrılarından Prometheus'un Yunan tanrısı Zeus'tan ateşi çalması ile ilgili olarak Antik Yunanistan'a dayanmaktadır. Meşale, ilk defa Amsterdam'da 1928 Yaz Olimpiyatları'nda tanıtıldı ve o zamandan beri günümüz Olimpiyatlar'ın bir parçası olmuştur. Meşalenin Yunanistan'dan oyunların yapıldığı yere çeşitli ülkelerden geçerek aktarılması fikri ise Berlin'deki 1936 Yaz Olimpiyatları sırasında Carl Diem tarafından sunuldu.