Yunan profesörden ülkeyi karıştıran iddia: İçimizde Türkiye'ye çalışan bir grup var

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Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bu görüşmelerin şuan başladıkları şekilde başlamamaları gerektiğini düşünüyorum" diyen Grivas, "İlk olarak AB'nin Türkiye'ye uyguladığı sözde yaptırımlar son buldu" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi hiçbir ülkenin Türkiye'ye yaptırım uygulamayı en baştan beri istemediğini itiraf eden Grivas, Almanya'ya da sitem ederek, "Sözde müttefik olan Almanya artık sadece Türkiye yanlısı değil. Şuan çeşitli nedenlerle Türkiye ile gücünü birleştirmek için jeopolitik bir strateji seçti" diye konuştu.

Almanya'nın Türkiye lehinde hareket ettiğini söyleyen Grivas, Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiği hezeyanında bulundu.

"Bugünün Türkiye'si 2016'nın Türkiye'si değil, 2018'in Türkiye'si bile değil. Bir yıldan fazla bir süredir Yunanistan'a karşı savaş açan bir Türkiye ile konuşuyoruz. Bir Hibrit savaş ile mücadele ediyoruz." diyen Grivas, Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını işgal ettiğini ileri sürdü.

Akla ziyan bir şekilde Türkiye'nin bölgede çözümden yana olmadığını iddia eden Yunan profesör sözlerini şöyle sürdürdü:

"MEB meselesinde ve kıta sahanlığında gerçekten ilişkilerimizi kurup çözüm bulmak isteyen bir Türkiye olsaydı o zaman tartışabilirdik ama burada böyle bir Türkiye yok."

Küstah bir şekilde Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Grivas, "Yunanistan'ın yeni düzende Fransa'dan başlayıp Hindistan'a kadar ulaşacak bir Türk karşıtı plan oluşturma hedefi olmalı" diye konuştu.

"İçimizde Türklere çalışan bir grup var"

Yunanistan'ın dünyada "büyük bir oyuncu" gibi davranmadığını ve Türkiye'yi sadece yatıştırma politikası izlediğini aktaran Grivas ayrıca ülke içinde Türkiye'ye çalışan bir grup olduğunu iddia etti ve şunları kaydetti:

"Defalarca dediğim gibi Yunan güç sisteminin içinde, sadece siyasi değil genel olarak üniversitelerin, görüşleri şekillendirenlerin, dış politika ve medyanın alanı içinde Ankara'nın Yunanistan'daki uzantısı gibi işleyen bir grup var. Bu beni en çok endişelendiren şey. Bu grubun büyük çoğunluğunun vatansever olduğuna inanmıyorum. Ne yazık ki bu grubun ülke içinde büyük etkisi var. Örneğin eski başbakan Andonis Samaras'ın röportajı medyanın bir kısmı tarafından hezeyan olarak nitelendirildi. Bu ne demek? Esasen insanlara tartıştığımız şeylerin mantık dışı olduğu görüşünü empoze etmeye çalışıyorsunuz. Bunların hepsi Ankara'nın bizim üzerimizde yaptığı hibrit savaşın bir parçası"