Yunan profesörden gündemi sarsan sözler: O olay Türkiye'nin yükselişinin sadece başlangıcıydı

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Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını söyleyerek "Karabağ Savaşı Türkiye yükselişinin sadece başlangıcıydı" dedi.

Dünya genelinde tüm dengelerin değişmeye başladığını belirten Grivas, "Karşımızda artık eski Türkiye yok. Eski Türkiye de Yunanistan'a karşı aşırı derecede agresif ve kabaydı. Türkiye bölgesel bir güçtü ve bölgesel hedefleri vardı. Ancak şimdi karşımızda büyük bir Avrasya gücüne dönüşmek isteyen bir Türkiye var. Bu yüzden Türkiye küresel santranç tahtasında oynuyor." diye konuştu.

"Dağlık Karabağ Savaşı sadece başlangıçtı"

Dünyanın yeni bir Soğuk Savaş çağına doğru hızla ilerlediğini aktaran Grivas sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tarafta Avrupa-Atlantik Batı olacak, diğer tarafta ise Rusya-Çin sisteminin çekirdeği olan Avrasya güçleri olacak. Türkiye bir ara bölgeyi şekillendirmek istiyor ve bu yüzden Dağlık Karabağ'daki savaşla yaptığı şey esasen bu sistemin kurucu eylemiydi. Orta Asya'da bulunan Türki ülkelerin Türkiye ve Pakistan ile ittifakı bu sisteme daha fazla güç katacaktır."

Türkiye'nin denge politikası izleyerek ABD ve Çin gibi ülkelere şantaj yapacağını iddia eden Yunan profesör, "Türkiye büyük güçler için birçok sorun oluşturdu. Kimse böyle güçlü bir Türkiye istemiyor" dedi.

Türkiye'nin oldukça dikkatli bir dış politika izlediğini sözlerine ekleyen Grivas, "ABD Türkiye'yi ekonomik olarak da olsa bir şekilde vurursa onu Çin ve Rusya ile onların dostlarının kollarına itecektir" ifadelerini kullandı.

"Türkler bizi yok etmek istiyor"

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türkiye için bölgede ciddi bir tehdit unsuru olduğunu ileri süren Grivas şöyle devam etti:

"Helenizmin iki bileşeni olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'yi tehdit edecek uygun jeopolitik dinamiğe sahiptirler. Bu yüzden Türkiye bizi tehdit olarak görüyor. Türkiye çevresinde bir siper ve yanmış bir bölge oluşturmaya çalışıyor. Irak ve Suriye'de bunu başardılar. Ermenistan'ı da vurdular. Gürcistan etkisiz hale getirildi, İran zaten tecrit edildi. Etrafındaki bu ateş çemberini kapatmak için yok etmesi gereken tek alan biziz. Büyük güçlerin ona zarar verebilmek için kullanabileceği vekil devletler biziz."

Türkiye'nin maksimalist bir politika izlediği hezeyanında bulunan Grivas, "Türkler bizi yok etmek istiyor" diyerek yaygara koparmaya çalıştı.

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini Mavi Vatan politikası üzerinden hayata geçirmeye çalıştığını söyleyen Grivas, "Mavi Vatan içerisindeki Yunan adaları kendi alanları içine girdiğinde onları yavaşça emecekler" diye konuştu.