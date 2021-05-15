Yunan profesörden bomba Türkiye itirafı: ABD bunu istemiyor

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Türkiye'nin baskın bir Avrasya gücü olmayı amaçladığını ileri süren Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, "Türkiye uluslararası gelişmelere Yunan siyasi liderliğinden çok daha fazla adapte oldu. Çünkü Türkiye uluslararası sistemin değiştiğini daha iyi anlıyor. Doğu Akdeniz bölgesinin aslında dünyanın en önemli jeopolitik merkezi olduğunu biliyor" dedi.

"ABD Türkiye'yi kaybetmek istemiyor"

ABD'nin Türkiye'ye yönelik baskıcı tutumu hakkında konuşan Grivas, bunun beklenen bir durum olduğunu belirterek, "ABD Türkiye'ye yönelik havuç-sopa politikası izliyor. Türkiye'ye ciddi baskılar yapıyorlar ancak diğer yandan Türkiye'nin Batı bloğundan kopmasını istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye NATO'nun bir parçası"

ABD'nin Türkiye'yi kaybetmek istemediğini dile getiren Grivas, şunları kaydetti:

"Türkiye NATO'nun ayrılmaz bir parçası. Amerikan liderleri Türkiye'yi NATO'dan kovmak isteseler bile özellikle şu dönemde yeni bir Soğuk Savaş başladığında bu çok büyük sorunlara yol açacaktır. ABD baskıyı sürdürecek ancak bir yandan da Türkiye'yi kaybetmek istemiyorlar. Türk-Amerikan çatışmalarının gelecekte yeni bir Türk-Amerikan ilişkisinin doğuşunun sancıları olması kuvvetle muhtemeldir. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Çünkü İran da geçmişte ABD'nin tam müttefiki olarak görülüyordu ama kısa sürede bu durum tersine döndü. Ancak bence Türk-Amerikan ilişkilerinin tamamen kopacağını düşünmek için şuan aşırı derecede erken. ABD'nin Türk yayılmacılığına karşı Yunanistan'ı kanatlarının içine alıp koruyacağını düşünmek aşırı derecede tehlikeli ve saf bir düşüncedir."