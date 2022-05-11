Yunan profesörden bomba itiraf: Erdoğan gerçek bir lider

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Yunan Profesör Sarakis, katıldığı bir televizyon programında Yunan politikacıları adeta yerden yere vurdu.

Askeri harcamalara ciddi kaynaklar ayıran Yunanistan'ın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasının "hata" olduğunu dile getiren Sarakis şunları söyledi:

"Yunanların alın teriyle ödediği silahları tartışırken çok dikkatli olmalıyız. Batılılar bu silahları üretiyor ve bedavaya veriyor (Ukrayna) ama biz parayla satın alıyoruz. Bizi desteklemeyenlerle yan yana gidersek bizi teslimiyet ve ulusal egemenliğimize taviz olacak anlaşmalara sürükleyeceklerdir."

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'den emir aldığını buna karşılık hiçbir şey talep edemediğini belirten Sarakis şöyle devam etti:

"ABD'ye gidecek ve emirleri dinleyecek çünkü elimizdeki politikacıların kalitesi bu. Sadece dinliyorlar ve hiçbir şey söylemiyorlar. Birşey söylerlerse kekeliyorlar. Artık böyle bir liderlik istemiyoruz. Bizi dibe kadar götürdüler."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı gerçek bir lider olarak nitelendiren Sarakis, "Türkiye'nin çıkarları için savaşan ve Türkiye'yi bölgesel güç haline getiren Türk'e (Erdoğan) dönüp bakın" diye konuştu.