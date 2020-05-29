Yunan parti lideri Gennimata, Başkan Erdoğan'a alçakça söylemde bulundu
Yunanistan'da muhalefetteki Pasok Partisi Genel Başkanı Fofi Gennimata, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "provokatif bir şenlik" yapmakla suçladı. Gennimata Yunan hükümetini olaya müdahalede bulunmaya çağırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "İstanbul'un fethinin 567'inci yıl dönümü nedeniyle Ayasofya'da fetih süresinin okunup dualar edilecek." demişti.
Twitter hesabından açıklama yapan Gennimata, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "provakasyonlara devam ettiğini" söyledi. Fofi Gennimata, "Erdoğan dünya mirası olan Ayasofya'nın kutsallığına saygısızlıkta bulunuyor. Hükümet derhal Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği'ne müdahale çağrısında bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.
PASOK’un 2015'te Atina’da gerçekleştirilen 10'uncu Kongresi’nde eski PASOK lideri Evangelos Venizelos’un göreve devam etmek istemediğini açıklamasının ardından yapılan başkanlık seçiminde oyların yüzde 56’sını alan Fofi Gennimata, PASOK'un genel başkanlığına seçilmişti.