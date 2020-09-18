Yunan papazlardan ağır tahrik! “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak”

Türkiye’nin enerjide bağımsızlığını sağlayacak Doğu Akdeniz’deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan Avrupa’nın kışkırtmasıyla iyice şımaran Yunanistan, ağır tahriklere devam ediyor.

Ankara’yı sürekli tehdit ederek gözdağı vermeye çalışan Atina yönetimi, bu kez Türkiye – Yunanistan sınırında provokasyona imza attı. Yunanlar, sınırdaki köylerden biri olan Yeni Bosna’da (Nea Vissa) dev haç dikti. Söz konusu haç, Türkiye’den görülebilecek şekilde ışıklandırıldı.

DHA’da yer alan habere göre, haçın açılışı sırasında papazlar tören düzenleyerek dua etti. Törene askeri yetkililer ve bölgedeki yerel idareciler de katıldı.

Skandal açıklama: Bizi hatırlayacaklar

Yunan medyası, haçın dikildiği törene geniş yer verdi. Yunan medyasına yansıyan haberlere göre törende konuşan papazlar, gerilimi artıracak açıklamalarda bulundu. Papazlardan birisi, “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi.