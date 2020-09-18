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Dünya Yunan papazlardan ağır tahrik! “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak”
Dünya

Yunan papazlardan ağır tahrik! “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak”

Yunan papazlar, Türkiye sınırına dev haç dikti. Haçın dikildiği törende, “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:56:00 -
Yunan papazlardan ağır tahrik! “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak”

Türkiye’nin enerjide bağımsızlığını sağlayacak Doğu Akdeniz’deki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan Avrupa’nın kışkırtmasıyla iyice şımaran Yunanistan, ağır tahriklere devam ediyor.

Ankara’yı sürekli tehdit ederek gözdağı vermeye çalışan Atina yönetimi, bu kez Türkiye – Yunanistan sınırında provokasyona imza attı. Yunanlar, sınırdaki köylerden biri olan Yeni Bosna’da (Nea Vissa) dev haç dikti. Söz konusu haç, Türkiye’den görülebilecek şekilde ışıklandırıldı.

DHA’da yer alan habere göre, haçın açılışı sırasında papazlar tören düzenleyerek dua etti. Törene askeri yetkililer ve bölgedeki yerel idareciler de katıldı.

Skandal açıklama: Bizi hatırlayacaklar

Yunan medyası, haçın dikildiği törene geniş yer verdi. Yunan medyasına yansıyan haberlere göre törende konuşan papazlar, gerilimi artıracak açıklamalarda bulundu. Papazlardan birisi, “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi.

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Yorumlar

hasan tevke

ONLARDA BİLGE KRAL ALİA İZZETBEGOVİÇ BÜYÜĞÜMÜZÜN DEDİĞİ GİBİ GÖĞE HER BAKTIKLARINDA HİLALİ GÖRECEKLER....
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ali

sehit mezarlarimiz, izmir, dumlupinar, sakarya oldugu surece taptiginiz soykirimlar ve zalimlikler oldugu surece unutmayizcsizi.. siz onurlu hristiyan dahi olmayan irkci fasistlersiniz
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