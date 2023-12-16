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Gündem Yunan ordusunda göreve başlarlar artık! Namaz kılmayı yasaklayan teğmenlere uzaklaştırma
Gündem

Yunan ordusunda göreve başlarlar artık! Namaz kılmayı yasaklayan teğmenlere uzaklaştırma

Yeniakit Publisher
2023-12-16 20:17:00 -
Yunan ordusunda göreve başlarlar artık! Namaz kılmayı yasaklayan teğmenlere uzaklaştırma

Tuzla Piyade Okulu’nda namaz kılan askerleri fişleyip darp ettikleri ortaya çıkan kemalist teğmenler görevden uzaklaştırıldı. Vatandaşlar 'Yunan ordusunun askerimisiniz ki namaz kılan askerlerden rahatsız oluyorsunuz hain namussuzlar' diyerek tepki göstermişti.

Tuzla Piyade Okulu’nda namaz kılan askerleri fişleyip darp ettikleri ortaya çıkan kemalist teğmenler görevden uzaklaştırıldı. Vatandaşlar 'Yunan ordusunun askerimisiniz ki namaz kılan askerlerden rahatsız oluyorsunuz hain namussuzlar' diyerek tepki göstermişti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bugün Bakanlık'ta yıllık değerlendirme toplantısı yaptı.

Güler, sunumunun ardından soruları da ayrıntılı olarak yanıtladı. Güler'e yöneltilen sorulardan biri de Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olaylara yönelik oldu.

Güler soru üzerine "Tuzla Piyade Okulu’ndaki olay 10 Kasım’da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve 'toplu iğnem yok onun için takamadım' gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir" yanıtı verdi.

NE OLMUŞTU?

Cuntacı teğmenler, daha Kara Harp Okulu’ndaki öğrencilik yıllarında sözde “Atatürkçülük” maskesiyle terör estirmeye başladı. Okul mescidinde namaz kılan öğrencileri “Atatürk düşmanı”, “tarikatçı-cemaatçi”, “irticacı” gibi ifadelerle fişleyen cuntacı teğmenler, dindar subayları fotoğraflarını paylaşarak hedef gösterdi, WhatsApp gruplarında cemaat ve tarikatlara galiz küfürler savurdu. Kara Harp Okulu’ndan Tuzla Piyade Okulu’ndaki Kursiyer Subay Taburu’na geçilince taciz daha da arttı. Olaylar, darp edilen 3 teğmenin şikayetiyle patlak verdi. İdari ve adli soruşturmalar, teğmen cuntasını ortaya çıkardı.

Tuzla Piyade Okulu’nda skandal! 'Teğmen cuntası' adlı Yunan kılıklı hainler!
Tuzla Piyade Okulu’nda skandal! 'Teğmen cuntası' adlı Yunan kılıklı hainler!

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Tuzla Piyade Okulu’nda skandal! 'Teğmen cuntası' adlı Yunan kılıklı hainler!

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