Yunan ordusunda büyük panik! Türkler geliyor, tüm izinler iptal

Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz'de devam eden gerilim, Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı korsan anlaşmayla tavan yaptı. Bu anlaşmanın hiçbir geçerliliğin olmadığını belirten Türkiye son hamlesini de bugün yaptı. Akdeniz'de sismik araştırmalar yapacak olan Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan edildi. Türkiye'nin ilan ettiği Navtex 23 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Öte yandan Türkiye önümüzdeki günlerde Rodos ve Kastelorizo adaları arasındaki bölgede askeri tatbikat düzenleme planları yapıyor.

Yunanistan'da panik

Türkiye'nin kararlı hamlesi sonrası Yunanistan'da büyük panik yaşandı. Karar sonrası Yunan ordusundaki neredeyse tüm birimlerin izinleri iptal edildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, yaşanan gelişmeler sonrası ülkenin üst düzey yetkililerini acil toplantıya çağırdı. Öğlen saatlerinde gerçekleşmesi beklenen toplantıda savunma meseleleri ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı öğrenildi.