Yunan ölüme itti, Türkiye kurtardı
Muğla'da, Yunanistan tarafından Türkiye karasularına itilen göçmenler kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisine alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.
Görevli sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Lastik botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi de yakalandı.
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