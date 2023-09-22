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Gündem Yunan ölüme itti, Türkiye kurtardı
Gündem

Yunan ölüme itti, Türkiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 12:52:00 -
Yunan ölüme itti, Türkiye kurtardı

Muğla'da, Yunanistan tarafından Türkiye karasularına itilen göçmenler kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisine alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Görevli sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Lastik botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi de yakalandı.

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