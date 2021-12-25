Yunan, muhalefetin gelmesini temenni etti! "Kriz Erdoğan'ı götürürse harika olur, yoksa savaşacağız"

Yunan basını Kathimerini'de yayımlanan bir makalede küstah ve saldırgan ifadelere yer verildi. Emmanuel Karagiannis tarafından kaleme alınan yazıda 'ekonomik kriz Erdoğan iktidarını sonlandırırsa harika olur, yoksa konvansiyonel savaşa hazırlanmalıyız' ifadelerine yer verildi. Yunanistan'ın askeri doktrininin savunmadan saldırı felsefesine geçtiğini aktardı. 'Sadece eğitim için bile olsa uzun menzilli füzelere odaklanılmalı' dedi ve ekledi: "Birkaç yıla Doğu Akdeniz'deki durum tamamen değişecek"

İşte Emmanuel Karagiannis tarafından bugün kaleme alınan ve Yunan gazetesi Kathimerini'de yayımlanan küstah makalenin tam çevirisi:

Yunanistan, askeri doktrininde bir değişikliğe yol açacağını umduğumuz geniş çaplı bir yeniden silahlanma programından geçiyor.

"Güç dengesini Yunanistan lehine değiştirdi"

Rafale savaş uçaklarının teslimatının yaklaşması, yakın zamanda yeni savaş gemilerinin satın alınması, İsrail hava savunma sistemlerinin edinilmesi ve Yunan özel kuvvetlerinin geliştirilmesi, güç dengesini Yunanistan lehine değiştirdi.

Son teknoloji savunma teçhizatının edinilmesi, askeri gücün başarılı bir şekilde kullanılması için gerekli bir önkoşul, ancak tek şart bu değil. Başka bir şeye daha sahip olmak gerekiyor: uygun bir doktrin.

"Atina, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni korumakta sefil bir şekilde başarısız oldu"

Bunun tipik bir örneği, 1974 yazında Doğu Akdeniz'de yaşanan durumdur. Yunan hava ve deniz üstünlüğüne, Phantom F-4E'ler ve Alman denizaltılarına rağmen Atina, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni korumakta sefil bir şekilde başarısız oldu. Uygun bir doktrin ve yüksek moral olmadan, Yunan silahları tek başına Türk işgalini durduramadı.

"Kıbrıs'ın acısı, Yunan askeri stratejisi algısını şekillendirdi"

Kıbrıs'ın yaraları, çağdışı kalmış ve savunmacı Yunan askeri stratejisi algısını şekillendirdi. Yunan kuvvetlerinin artık her gün operasyonlar yaptığı bir noktadayız.

"Konvansiyonel savaşa zemin hazırlıyor"

Barıştan sert ve savaştan yumuşak bir düzeyde yürütülen Türk faaliyetlerinin gri bir bölgesi var. Yunan savaş uçaklarının sürekli taciz edilmesi, Yunan adalarının üzerinde gerçekleştirilen aralıksız uçuşlar, saldırgan istihbarat toplama operasyonları ve göçmenlerin silah olarak kullanılması...

Bunların hepsi, konvansiyonel savaşa dönüşebilecek işlevsiz bir “yeni normal” için zemin hazırlıyor.

"Yunan doktrini savunmadan saldırıya geçiyor"

Mevcut resmi belgelerde, Yunanistan'ın askeri doktrini, egemen olunan toprakların kaybını önlemek için savunmacı ve caydırıcı olarak tanımlanmaktadır.

"SİHA'lar bizi doktrin devrimi yapmaya zorluyor"

Ancak bu doktrin, günümüzün savaş alanlarında tanık olunan kapsamlı değişiklikleri tam olarak yansıtmamaktadır. Yeni teknolojik uygulamalar, inisiyatifi elinde bulunduran taraftan yana. Yapay zeka ve robotların kullanımıyla birlikte silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanımı, bizi askeri işlerde bir devrim yapmaya itiyor.

"Artık sürpriz unsuru savaşlara yön veriyor"

Askeri operasyonları yürütmenin; hıza, isabetli hedeflemeye ve esas olarak sürpriz unsuruna bağlı olduğu yeni bir çağın şafağındayız.

"Birkaç yıl içinde Ege ve Doğu Akdeniz'deki durum tamamen farklı olacak"

Yeni ekipman, Yunan Silahlı Kuvvetlerine benzeri görülmemiş operasyonel yetenekler sağlayacak.

Birkaç yıl içinde Ege ve Doğu Akdeniz'deki durum tamamen farklı olacak.

Rafaeler

Son teknoloji radar ve silah sistemleriyle donatılmış Yunan Hava Kuvvetleri uçakları gökyüzüne hükmedecek.

Yeni fırkateynler

Olağanüstü hava savunma yeteneklerine sahip Yunan Donanması fırkateynleri, elektronik harp yetenekleri ile (A2/AD) ile düşman savaşçıları için uçuşa yasak bölgeler oluşturabilecek.

Yeni Yunan özel kuvvetleri

Ayrıca, Yunan Özel Kuvvetleri ve Yunan Ordusunun belirli birimleri, herhangi bir Yunan topraklarına hızla konuşlandırılabilecektir.

Askeri doktrinimiz statik ve değişmez kalamaz. Misilleme yoluyla caydırıcılığın benimsenmesi Yunanistan için doğru seçim.

Eski hücum ve savunma kavramlarıyla kısıtlanmayacak yeni bir askeri felsefe gerekli. İdeal olarak, yeni doktrin, rakibin moralini tamamen bozmak için savunmasını ve stratejik, operasyonel ve taktik düzeyde inisiyatifinin ele geçirilmesini öne çıkaracak

'Ele geçirilen bölgeyi özgürleştirme' senaryosu eğitimi

Ele geçirilen bölgeyi özgürleştirmeye odaklanan eğitim senaryoları, savaşları nasıl kazanacağını bilen çok deneyimli bir rakibe yanlış mesaj gönderir. Imia (Kardak) krizi hala bizi rahatsız ediyor.

"Uzun menzilli saldırılara daha fazla odaklanılmalı"

Silahlı kuvvetler, herhangi bir saldırı hareketini çok maliyetli hale getirecek şekilde hareket edebilmelidir. Pratikte ordu, eğitim düzeyinde bile olsa, uzun menzilli saldırılara daha fazla odaklanmalıdır.

"Ekonomik kriz Erdoğan'ı götürürse harika olur" yorumu

Türkiye şu anda ülkeyi siyasi istikrarsızlığa dönüşebilecek eşi görülmemiş bir mali krizden geçiyor.

Doğudaki komşumuz seçimlerde demokrasi ve refaha doğru bir yol çizebilir, Yunanistan ile işbirliği isteyen barışçıl ve samimi bir ortak Türkiye'yi yönetirse harika olur.

O zamana kadar en kötü durum senaryosu hala hazırlanmamız gereken bir şey. Bu yüzden yeniden silahlanma programına askeri doktrin değişikliği eşlik etmeli ki bir daha kimsenin ülkemizi tehdit etmeye cüret etmesine izin verilmesin.

Kaynak: Kathimerini - Çeviri: Superhaber