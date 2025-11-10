Yunan milyarder Mamdani'ye durdurmak için harekete geçti: Siyaset kulislerini sarsacak haber! Her şeyi alır...

New York’un süpermarket milyarderi John Catsimatidis, Demokrat Zohran Mamdani’nin belediye başkanı seçilmesinin ardından iş merkezini taşımayı düşünüyor. Florida, olası yeni adres olarak öne çıkıyor.

Forbes’a göre Catsimatidis’in net serveti 4,8 milyar dolar.

New York City’nin süpermarket milyarderi John Catsimatidis, Demokrat Zohran Mamdani’nin belediye başkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından iş stratejisini yeniden gözden geçiriyor. Catsimatidis, Mamdani’nin her beş ilçede de ucuz, şehir destekli marketler açma planına karşı Haziran ayında sert tepki göstermiş; 30’dan fazla mağazasını kapatmakla tehdit etmiş ve televizyon kanallarında sosyalist adayı Fidel Castro’ya benzetmişti.

Catsimatidis’in yakın arkadaşı Başkan Trumpda Mamdani’yi eleştirdi ve konuyla ilgili şöyle demişti:

'Mamdani, John Catsimatidis’in marketlerini devralmak istiyor. John gerçekten iyi ve zengin bir adam, mağazalarını iyi yönetiyor'

Mamdani seçimi kazandıktan sonra Catsimatidis, Red Apple Group’un merkezini New Jersey’e taşıma planını gözden geçirdi. Ancak New Jersey’de Demokrat Mikie Sherrill’in galip gelmesi üzerine yönünü “iş yapmak için dostane” eyaletlere çevirdi; Forbes'ın haberine göre, Florida en olası seçenek olarak öne çıkıyor.

Yunanistan’dan New York’a göç eden ve 1971’de ilk Red Applemağazasını açan Catsimatidis, dört yıl içinde on mağaza ve yıllık 1 milyon dolar kazanca ulaştı. Bugün Red Apple Group, Gristedes ve D’Agostino market zincirlerini de kapsayan New York’un en büyük süpermarket zinciri konumunda.

Mamdani’nin şehir marketleri planı

Zohran Mamdani, gıda fiyatlarının artışı karşısında şehir destekli marketler açmayı planlıyor. Bu marketler kira ve vergi ödemeyecek, çiftçiler ve küçük işletmelerle iş birliği yapacak ve kar amacı gütmeden ürün sunacak. Mamdani, zafer konuşmasında “Gıda fiyatlarının yüksek olmasından etkilenen herkesin mücadelesi bizim mücadelemizdir” değerlendirmesinde bulundu.

Catsimatidis, mağazalarının “en az iki yıldır kar etmediğini” ve satışların düştüğünü belirtiyor. Catsimatidis, taşınma planlarına rağmen New York’a bağlılığını sürdürüyor ve şöyle diyor:

'Umarım şehirde yaşam kalitesini korur ve eyaleti küçültmez'