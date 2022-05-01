Yunan medyasından Türkiye'ye küstah tehdit: Bir kaza yaşanabilir

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Yunan ve Türk jetlerinin Ege Denizi'ndeki it dalaşı Yunan medyasında gündem oldu.

Türkiye'nin Yunanistan hava sahasını defalarca kez ihlal ettiğini ileri süren Yunan medyası, "Son birkaç gündür Ankara'nın Ege'deki tansiyonu tehlikeli bir şekilde yükselttiğini gördük. 40'tan fazla ihlal ve 170 üst uçuş. Bunlar az bir sayı değil. Bu rakamlar uzun zamandır görmediğimiz bir şey" dedi.

Türkiye'yi küstahça tehdit etmeye kalkan Yunan medyası, Adalar Denizi'nde (Ege) bir "kaza" yaşanabileceğini belirterek şöyle devam etti:

"Genelkurmay başkanımız Türklerin provokasyonlarının bir kazaya neden olabileceğinden bahsetti. Çünkü Türk uçaklarından daha iyi olan bir Rafale uçağı pilotu sinirlenirse ve herhangi bir tuşa basarsa ortalığı kasıp kavururuz."

Türkiye'ye akıllarınca parmak sallamaya kalkan Yunan medyası hezeyan dolu şu ifadeleri kullandı:

"Türkler bu tarz şeyleri Putin'den öğreniyorlar. Putin bir ülkeyi (Ukrayna) mahvetti ve 'ben savaş yapmıyorum' diyor. Türkler de ihlal yapıp daha sonra 'biz yapmadık onlar yaptı' diyor."