Yunan medyasından bomba itiraf: Silah satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz

Türk savunma sanayisinin hızlı yükselişi ve silah sistemlerindeki yerlilik oranı Yunanistan'ı korkutmaya devam ediyor. Türkiye'de üretilen yeni silahları gündeme getiren Yunan basını, Türk savunma sanayisinin hızlı gelişmesinin kendileri için sorun olduğundan bahsetti.

Bakan Mustafa Varank'ın balistik füzesi "Tayfun" ile ilgili sözlerine atıfta bulunan haberde, "Yerli savunma sanayisinin yeteneklerine değinerek, çok daha büyük projeler için potansiyele sahip olduğuna dikkat çekiyor. Ve bu yanlış değil. Atina'daki gelişmeleri takip edenler, meselenin kısa menzilli bir balistik füzenin denenmesi olmadığını kaydediyor" ifadeleri kullanıldı.

Silah sistemlerinde yerlilik oranının %80-85'e dayandığına dikkat çekilirken "Türk savunma sanayisi şimdiden taarruz ve savunma silahları, askeri donanım ve yazılımlarla 700'den fazla farklı proje üzerinde çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Tayfun'un büyük resimde sadece küçük bir detay olduğunu belirten Yunan basını, Türkiye'nin 1000 km'yi aşacak daha uzun menzilli füzeler üzerinde çalıştığını ileri sürdü.

Türkiye'de üretilen yerli silahlar arasında muharebe sistemleri, denizaltı savunma harbi cihazları, zırhlı araçlar, taarruz helikopterleri, karadan havaya füze sistemleri, elektronik harp cihazları, korvetlerin bulunduğunu yazan Yunan basını, Türk İHA'ların dünyada popüler hale geldiğine vurgu yaptı.

Yıl sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu hakkında birkaç bilgiye yer verilen haberde, "Türkiye, kendisini güçlü bir savunma sanayii ve gelişmiş silahlarla bölgelerarası bir güce dönüştürme planını istikrarlı bir şekilde takip ediyor. Yunanistan gelişmeleri yakından izliyor, ancak son yıllarda devam eden satın alma ve silah programına rağmen savunma sanayii dramatik bir şekilde geride kalıyor" denildi.

Star Gazetesi