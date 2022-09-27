Yunan medyası Türk SİHA'larından rahatsız oldu

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Türkiye'ye karşı provokasyon peşinde koşan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan, hukuksuz bir şekilde gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmayı sürdürüyor. Bunun son örneği Midilli ve Sisam adalarında yaşandı. ABD menşeili zırhlı araçları söz konusu adalara konuşlandıran Yunanistan'ın bu hareketi sonrası Türkiye tarafından Yunanistan ve ABD'ye nota verildi.

Türk SİHA'ları tespit etti

ABD menşeili zırhlı araçları Midilli ve Sisam adalarına konuşlandıran Yunanistan, Türk İHA'ları tarafından suçüstü yakalandı.

Provokasyonlarını aralıksız sürdüren Yunanistan'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da çok sert tepki geldi. Yunanistan'ı aklını başına alması konusunda uyaran Başkan Erdoğan, "ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz" dedi.

Türkiye harekete geçti

Her fırsatta "mağdur" maskesinin arkasına saklanarak Türkiye'yi Batılı abilerine şikayet eden Yunanistan'ın son hamlesi bardağı resmen taşırdı.

Görev uçuşu gerçekleştiren Türk savaş uçaklarına "aktif değil hangarda" dedikleri S-300'ler ile radar kilidi atan, Ege Denizi'ni mülteci mezarlığına çeviren ve her fırsatta mesnetsiz iddialarla Türkiye'yi dünyanın gözünde "saldırgan" olarak göstermeye çalışan Yunanistan, ABD'nin hibe ettiği zırhlı araçları Midilli ve Sisam adalarına sevk etti.

Yunanistan'ın hukuksuz sevkiyatı sonrası harekete geçen Türkiye, Yunanistan ve ABD'ye nota verdi. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.

Suçüstü yakalanan Yunanistan rahatsız oldu

Yunan medyası, hukuksuz sevkiyatın Türk İHA'ları tarafından görüntülenmesinden rahatsız oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Yunanistan'a karşı saldırgan söylemlerde bulunduğunu ileri süren Yunan medyası, "Ankara Büyükelçimiz Shristodoulos Lazaris, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından arandı. Yunanistan'ın adalarında neden tankların olduğunu açıklamasını istediler" dedi.

Türk İHA'larının 7/24 Yunan adaları üzerinde uçtuğunu aktaran Yunan medyası şöyle devam etti:

"Türk İHA'ları Limni ve Sisam gibi adalarımızın üzerinde uçuyor ve direkt limanlarımıza odaklanıp gözetliyorlar. Adalarımızdaki tank sevkiyatının fotoğraflarını çekiyorlar. Bu inanılması imkansız bir durum. Türkiye bunun normal bir şey olduğunu söylüyor."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü hatırlatan Yunan medyası hezeyan dolu şu ifadeleri kullandı:

"Bir gece ansızın gelebileceklerini söyledikten sonra adalarımıza tank koymaya cüret ettiğimiz için büyükelçimizi aradılar. Büyükelçimiz gerekli yanıtı verdi ve BM'ye Yunan tezli iki mektup gönderdi. Yunanistan'ın Lozan Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerine tamamen saygı duyduğunu belirtti. Türkiye gibi "casus belli" ile karşı tarafı tehdit edenin Yunanistan olmadığını da özellikle belirtti. Ayrıca biz Türkiye gibi tüm Türkiye kıyılarına en büyük çıkarma filosunu yerleştiren taraf değiliz."

"Türk İHA'ları ciddi bir sorun"

Yunanistan'ın provokasyonlarını görmezden gelerek Türkiye'yi suçlayıcı ifadeler kullanan Yunan medyası, "Bir de üst uçuşlarla hava sahamızı sürekli ihlal ettikleri gerçeği var" dedi.

Türk İHA'larını "ciddi bir sorun" olarak nitelendiren Yunan medyası, "Askeri karargah bu konu (Türk İHA'ları) nedeniyle çok sıkıntılı çünkü son günlerde İHA kullanımı çok fazla arttı" ifadelerine yer verdi.