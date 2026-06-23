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Park ettiği arabasını parçalanmış halde buldu! Araç kamerasını izleyince dehşete düştü!

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Park ettiği arabasını parçalanmış halde buldu! Araç kamerasını izleyince dehşete düştü!

Konya'da bir vatandaş nizami şekilde park ettiği aracını sabah parçalanmış halde buldu. Araç içi kamerasını izlediğinde ise arabasını parçalayanın 'burası bizim alanımız' diyen komşusu olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Park ettiği arabasını parçalanmış halde buldu! Araç kamerasını izleyince dehşete düştü!

Olay, geçtiğimiz 17 Haziran Çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Turan, eşi ve çocuğuyla akşam saatlerinde evine geldiği sırada aracını sokak üzerinde bulunan araçların hizasında park etti. Turan, sabah çocuğunu okula götürmek için evden çıktığında otomobilini zarar verilmiş halde buldu. Araç kamerasını inceleyen Halil İbrahim Turan, komşusunun araca zarar verdiğini tespit etti. Görüntülerden yola çıkan Turan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Turan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, komşu şahsın ilk olarak aracın cam silecek kollarını kırdığı daha sonrasında aracın aynasını kırarak aynı aynayla araca defalarda fırlatarak zarar verdiği görülüyor. Daha sonra aracını sanayiye götüren Halil İbrahim Turan, aracında 100 bin lira maddi hasar olduğunu ve yüklü miktarda aracının değer kaybı olduğunu öğrendi.

#2
Foto - Park ettiği arabasını parçalanmış halde buldu! Araç kamerasını izleyince dehşete düştü!

"ARAÇ KAMERA KAYITLARIYLA KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDUK" Olay gününü anlatan Halil İbrahim Turan, "Arabamı akşam eşim ve çocuğumla evimin karşısında bulunan apartmanın önüne sokak üzerine park ettim. Herhangi bir şekilde yol kapatmadım. Tamamen kanuni, nizami şekilde park ettim. Sabah çocuğumu okula götürmek için çıktığımda aracımın parçalandığını gördüm.

#3
Foto - Park ettiği arabasını parçalanmış halde buldu! Araç kamerasını izleyince dehşete düştü!

"MAHALLEDE ÇOK KORKU İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ"

#4
Foto - Park ettiği arabasını parçalanmış halde buldu! Araç kamerasını izleyince dehşete düştü!

Komşusunun aracına park nedeniyle zarar verdiğini anlatan Turan, "Aracımın asıl parçalanmasındaki sebep kapının önüne kendi alanları zannetmeleri. Orası hiçbir şekilde apartmana ait değil. Tamamen kamu alanı ve burayı işgal ediyorlar. Kamu alanına başka araç park edilmesini istemiyorlar. Daha önceden de başka araçlara zarar verilmiş. İnsanları da korkutmuşlar, kimse şikayet edemiyor. Şuanda çok tedirginiz, mahallede çok korku içerisinde yaşıyoruz. Komşularımız sürekli uyarıyor ama kimse sesini çıkartamıyor ifade dahi vermiyorlar" diye konuştu.

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