Park ettiği arabasını parçalanmış halde buldu! Araç kamerasını izleyince dehşete düştü!

Olay, geçtiğimiz 17 Haziran Çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Turan, eşi ve çocuğuyla akşam saatlerinde evine geldiği sırada aracını sokak üzerinde bulunan araçların hizasında park etti. Turan, sabah çocuğunu okula götürmek için evden çıktığında otomobilini zarar verilmiş halde buldu. Araç kamerasını inceleyen Halil İbrahim Turan, komşusunun araca zarar verdiğini tespit etti. Görüntülerden yola çıkan Turan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Turan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, komşu şahsın ilk olarak aracın cam silecek kollarını kırdığı daha sonrasında aracın aynasını kırarak aynı aynayla araca defalarda fırlatarak zarar verdiği görülüyor. Daha sonra aracını sanayiye götüren Halil İbrahim Turan, aracında 100 bin lira maddi hasar olduğunu ve yüklü miktarda aracının değer kaybı olduğunu öğrendi.