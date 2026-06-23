Ankara’daki dev NATO zirvesi öncesi sıcak gelişme! Alayı birer birer paketlendi

7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da büyük çaplı bir operasyona imza atıldı. Başkent'te jandarma ve polisinin düzenlediği operasyonda, terör örgütleriyle bağlantılı 209 kişi gözaltına alındı.

Ankara, 7-8 Temmuz 2026’da yapılacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne hazırlanırken, kentte güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla önlemler artırılıyor.

ZİRVEYE ÇOK SAYIDA LİDER KATILACAK

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de aralarında bulunduğu çok sayıda liderin katılması bekleniyor.

ŞAFAK OPERASYONU YAPILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süren istihbari çalışmaları sonucunda, Başkent genelinde eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi. Gerçekleştirilen planlı operasyonlar neticesinde, çeşitli terör örgütleriyle irtibatı veya iltisakı olduğu tespit edilen toplam 209 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ZİRVE ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ZİRVEDE

7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da adeta kuş uçurtulmuyor. Çok sayıda uluslararası delegasyonun ve üst düzey yetkilinin katılım göstereceği bu dev organizasyonun sorunsuz ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için emniyet güçlerinin kent genelindeki denetim, istihbarat ve asayiş faaliyetlerini zirve bitimine kadar artırarak sürdüreceği bildirildi.