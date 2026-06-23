Korkunç açıklama: 'Yapay zekanın hükümetleri devirmesine aylar kaldı!

Five Eyes ülkelerinin siber güvenlik kurumları, gelişmiş yapay zeka modellerinin aylar içinde siber saldırı kapasitesini kökten değiştirebileceği uyarısında bulundu.

Five Eyes istihbarat grubuna bağlı siber güvenlik kurumları, gelişmiş yapay zeka modellerinin yakında hükümetleri, şirketleri ve kritik altyapıları felç edebilecek saldırıların önünü açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Avustralya, ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Yeni Zelanda'nın siber güvenlik liderleri tarafından pazartesi günü yayımlanan nadir ortak açıklamada, sınır (frontier) yapay zeka modellerinin beklenenden daha hızlı geliştiği ve “hem saldırı hem de savunma amaçlı siber yetenekleri kökten dönüştürecek şekilde mevcut sektör beklentilerini aşmasının beklendiği” ifade edildi.

Açıklamada, “Bu süreç yıllarla değil, aylarla ölçülüyor” denilerek, “Siber risk artık yalnızca teknik bir mesele olarak ele alınamaz. Bu, temel bir iş riski ve liderlik sorumluluğudur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre yapay zeka zaman içinde siber savunmayı güçlendirecek olsa da, kötü niyetli aktörlerin önündeki engelleri azaltıyor, saldırıların hızını ve karmaşıklığını artırıyor ve güvenlik açıklarının keşfedilmesi ile istismar edilmesi arasındaki süreyi kısaltıyor.

Kurumlar, kuruluşlara dijital savunmalarını güçlendirmeleri, eski yazılımları daha hızlı güncellemeleri, hassas sistemlere erişimi sınırlandırmaları ve siber saldırılar gerçekleşmeden önce hazırlık yapmaları çağrısında bulundu.

Five Eyes açıklamasında belirli bir model ya da şirket adı verilmedi. Ancak yapay zeka güvenliği konusundaki son tartışmaların odağında, en yeni ve en gelişmiş sistemleri nedeniyle inceleme altında bulunan ABD merkezli geliştirici Anthropic yer alıyor.

Şirket bu yılın başlarında, amiral gemisi modellerinden biri olan Mythos'un genel kullanıma sunulamayacak kadar güçlü olduğunu belirterek erişimi yalnızca sınırlı sayıdaki güvenilir kuruluşa açmıştı. Daha sonra teknolojinin daha kısıtlanmış bir versiyonu olan Fable 5 tanıtıldı. Ancak ABD hükümetinin ulusal güvenlik gerekçesiyle yabancı ülke vatandaşlarının bu sistemleri kullanmasını yasaklamasının ardından her iki model de erişime kapatıldı.

Bu gelişmeler, araştırmacılar, teknoloji liderleri ve güvenlik yetkililerinin yapay zekâ yeteneklerinin hükümetlerin ve kurumların uyum sağlayabileceğinden daha hızlı ilerlediği yönündeki daha geniş kapsamlı uyarılarının ortasında yaşanıyor.

Uzmanlar giderek artan şekilde, üretkenliği artırmak ve siber savunmayı güçlendirmek amacıyla geliştirilen sistemlerin aynı zamanda saldırıları otomatikleştirmek, kötü niyetli aktörlerin önündeki engelleri azaltmak ve küçük grupların verebileceği zararın etkisini büyütmek için de kullanılabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.