Putin'in savaş makineleri İHA'lara yeniliyor!

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalarda insansız hava araçlarının (İHA) etkisi belirleyici hale gelirken, Haziran 2026 itibarıyla Ukrayna’nın Moskova ve çevresindeki enerji altyapılarını hedef alan geniş çaplı İHA operasyonlarının Rusya üzerinde önemli bir baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.

Ukrayna, son haftalarda Rusya’nın derinliklerine yönelik gerçekleştirdiği “İHA yağmuru” ile hava savunma sistemlerini aşmayı başardı. 19 Haziran 2026’da gerçekleşen ve yaklaşık 200 İHA’nın kullanıldığı bildirilen saldırı, savaşın başladığı günden bu yana düzenlenen en büyük operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Enerji Krizini Tetikledi: Gazprom Neft’e ait Moskova’daki büyük petrol rafinerisi hedef alındı. Saldırılar sonucu rafinerideki kritik üretim ünitelerinin ağır hasar alması, Rusya’nın iç piyasasında akaryakıt sıkıntısına yol açtı. St. Petersburg dahil birçok bölgedeki istasyonlarda araç başına satış kotaları getirilmesi, savaşın lojistik etkilerinin Rus halkının günlük yaşamına doğrudan yansıdığını gösteriyor.

Hava Savunma Zafiyeti: Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, çok sayıda İHA’nın düşürüldüğünü belirtse de, bazı araçların rafineri bölgesine ulaşması Rusya’nın hava savunma ağlarındaki boşluklara dair soru işaretlerini artırdı.

Teknoloji Savaşı: “Sürü” ve “FPV” Dönemi

Savaş alanında sadece İHA sayısı değil, kullanılan teknolojinin türü de stratejik bir üstünlük sağlıyor:

Maliyet Etkinliği: Ukrayna, ticari İHA’ları modifiye ederek ve yerli üretim kapasitesini 7’den 200’ün üzerine çıkararak düşük maliyetle yüksek etki elde ediyor. FPV (birinci şahıs görüşü) tipi kamikaze İHA’lar, zırhlı araçları saf dışı bırakmada kritik bir kuvvet çarpanına dönüştü.

Elektronik Harp ve Fiber Optik: Rusya’nın yoğun elektronik harp (EH) sistemlerine karşı, Ukrayna sinyal bozuculardan etkilenmeyen “fiber optik bağlantılı” İHA’lar geliştirerek teknolojik bir yanıt verdi.

Psikolojik Etki: Gece operasyonlarında kullanılan termal kameralı İHA’lar, Rus hatlarında sürekli bir tehdit ve psikolojik baskı unsuru oluşturuyor.

Gelecek Beklentisi: Savaşta Yeni Bir Aşama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya savaşı bitirmeyi kabul edene kadar bu uzun menzilli İHA operasyonlarının devam edeceğinin sinyalini veriyor. Rusya ise bu saldırılara karşı misilleme tehdidinde bulunurken, kendi tarafında da “Bars” gibi yeni İHA taktiklerini sahaya sürmeye çalışıyor.

Bu gelişmeler, savaşın artık sadece cephe hattında değil; enerji hatları, sanayi tesisleri ve lojistik merkezler üzerinden “yüksek teknolojili bir yıpratma savaşına” dönüştüğünü kanıtlıyor. İHA teknolojisindeki bu hızlı evrim, gelecekteki askeri stratejilerin temel taşını oluşturacak gibi görünüyor.