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Gündem Yunan medyası duyurdu: Türkler açık açık bize meydan okuyor
Gündem

Yunan medyası duyurdu: Türkler açık açık bize meydan okuyor

Türkiye'nin SİHA'ları kullanarak Yunanistan hava sahasını ihlal ettiğini ve Atina yönetimine açık açık meydan okuduğunu aktaran Yunan medyası, "Adalarımız üzerinde sorunsuz bir şekilde uçabileceklerini açıkça bize göstermek istiyorlar. Türkler Yunanistan'ın sinirlerini sınıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 22:40:00 -
Yunan medyası duyurdu: Türkler açık açık bize meydan okuyor

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ve Yunanistan arasında son günlerde yaşanan gerilimi ele alan Yunan medyası, Türkiye'nin SİHA'ları kullanarak Yunanistan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü hatırlatan Yunan medyası, "Türkiye gece boyunca İHA'ları kullanarak ihlallere devam ediyor. Ardıçcık adası üzerinde 19 bin feette uçtular" dedi.

Türkiye'nin Yunanistan'a açık bir şekilde meydan okuduğunu aktaran Yunan medyası şu ifadeleri kullandı:

"Türkler son zamanlarda sürekli gece uçuşları yapıyor. Adalarımız üzerinde sorunsuz bir şekilde uçabileceklerini açıkça bize göstermek istiyorlar. Türkler Yunanistan'ın sinirlerini sınıyor."

 

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