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Dünya Yunan medyası duyurdu! Miçotakis ve Macron'dan skandal Türkiye hamlesi
Dünya

Yunan medyası duyurdu! Miçotakis ve Macron'dan skandal Türkiye hamlesi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden hazımsız olan Yunanistan ve Fransa küstah bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Bugün bir araya gelecek olan Miçotakis ve Macron'un masasında iki Fransız fırkateyninin kiralanması ve 18 Rafale tipi savaş uçağı satışı bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:25:00 -
Yunan medyası duyurdu! Miçotakis ve Macron'dan skandal Türkiye hamlesi

Türkiye'nin Akdeniz doğusundaki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan ve Fransa liderler düzeyinde bir araya geliyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Korsika adasında görüşecek.

Yunan basını, Türkiye'nin donanma gücü karşısında çaresiz kalan Atina yönetiminin "Fransa'dan ödünç fırkateyn" alacağını duyurdu.

Haberde; Fransa lideri Macron'un Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yeni fırkateyn satılıncaya kadar 2019'da inşa edilmiş FREMM tipi iki fırkateynin finansal kiralama yoluyla tahsis edilmesini önerdiği ifade edildi.

Paris, Atina'ya 18 savaş uçağı satacak

Miçotakis - Macron görüşmesine ilişkin yapılan haberde; Yunanistan'ın Fransa'dan Rafale tipi savaş uçağı alımı, deniz kuvvetlerini için de "Belharra" tipi firkateyn satın almak için masada olacağı kaydedildi.

Ayrıca; Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in önümüzdeki hafta Selanik'te ülkesinin yeni silahlandırma programını açıklayacağı belirtildi.

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