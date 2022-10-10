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Medya Yunan medyası dünyaya duyurdu! Türki askeri bu tarihte adalara inecek
Medya

Yunan medyası dünyaya duyurdu! Türki askeri bu tarihte adalara inecek

Yunan merkezli yayın kuruluşu MEGA, Türkiye'nin 10 Ekim tarihinde başlayacağı bir askeri tatbikatla Ege'deki kayalık ve adalara paraşütle asker indireceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 14:21:00 -
Yunan medyası dünyaya duyurdu! Türki askeri bu tarihte adalara inecek

Yunanistan merkezli yayın kuruluşu MEGA'nın askeri konulardan sorumlu editörü Marinos Gasiamis, Türkiye tarafından gerçekleştirilecek tatbikatla ilgili bilgisi olduğunu belirterek, "Bir gece geleceklerine ilişkin açıklamaları desteklemek için, Türkiye özel kuvvetleri 10 Ekim Pazartesi günün başlayacak ve 21 Ekim'e kadar sürecek bir plan içerisindeler. Ege'deki kayalıklarda bir dizi askeri tatbikat yapılması bekleniyor. Buralara paraşütçüler gönderecekler" dedi.
'Net bir mesaj'
Gasimis, Türkiye'nin kayalıkları "işgal etmek için" paraşütçü birlikler kullanarak tatbikat yapacağını öne sürerken, bu hareketin Atina'ya "net bir mesaj" içerdiğinin altını çizdi.

MEGA adlı televizyon kanalının haberinde, özellikle İzmir ve Ege açıklarındaki kayalık adalara yerleştirilecek özel paraşüt ekibinin buraları "işgal etmek için eğitildiği" iddia edildi.
Türkiye tarafından tatbikatların hava şartlarına ve saate bakılmaksızın gece-gündüz süreceği vurgulandı.

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