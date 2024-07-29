Yunan medyası CHP'li Namık Tan'ı bağrına bastı

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de tezkere görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili ve eski Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın Mavi Vatan'la ilgili skandal sözleri kamuoyunun gündemine oturdu.

Türkiye'nin dış politikadaki hedeflerini eleştiren Tan, "Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti" ifadesini kullandı.

Mavi Vatan'ı masal olarak değerlendiren CHP'li Tan'ın sözleri ise kısa sürede Yunan medyasında karşılık buldu.

İşte Yunan memnuniyetlerini şu sözlerle manşetlerine taşıdı;

"Mavi Vatan Türkiye'de ölüyor"

Hellas Journal, Tan'ın sözlerini manşetten vererek "Yasa dışı "Mavi Vatan Türkiye'de ölüyor. Bunu bir peri masalı olarak tanımlanıyor" ifadelerini kullandı.

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"Masal diyorlar"

Ülkedeki Edo gazetesi ise "Türkiye'de Mavi Vatan hesaplaşması: "Masal' diyorlar" sözleriyle; Namık Tan'ın Yunanistan'ın tutumunu desteklediği ifade edildi.

"Erdoğan'a öfkeli tepki muhalefetten"

Bir başka Yunan gazetesi Banking News de "Türkiye'de muhalefet milletvekili "Mavi Vatan"ı masal olarak nitelendirdi, Erdoğan'a öfkeli tepki" ifadeleriyle CHP'li Tan'a manşetten yer verdi.

Haberin içinde Tan'ın sözleri de desteklenirken "Türkiye, bazen Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden canlanışını hayal ediyordu" sözleri dikkat çekti.